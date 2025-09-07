본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

호남

광주도시공사, '푸른 하늘의 날' 시민 캠페인

호남취재본부 강성수기자

입력2025.09.07 13:05

시계아이콘00분 23초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

대기환경 'OX퀴즈' 관심 유도
"생활 속 환경보호 실천 당부"

광주도시공사는 지난 5일 '푸른 하늘의 날'을 맞아 전일빌딩245에서 대기환경 OX 퀴즈 및 공기정화 식물나눔 행사를 개최했다. 광주도시공사 제공

광주도시공사는 지난 5일 '푸른 하늘의 날'을 맞아 전일빌딩245에서 대기환경 OX 퀴즈 및 공기정화 식물나눔 행사를 개최했다. 광주도시공사 제공

AD
원본보기 아이콘

광주도시공사는 지난 5일 '푸른 하늘의 날'을 맞아 전일빌딩245에서 대기환경 OX 퀴즈 및 공기정화 식물나눔 행사를 개최했다고 7일 밝혔다.


'푸른 하늘의 날'은 대한민국이 제안해 유엔(UN)에서 채택한 최초의 공식 기념일로 전 세계는 매년 9월 7일 다양한 행사를 통해 대기오염의 심각성을 알리고 깨끗한 공기의 중요성을 되새긴다.

이날 행사에서 공사는 대기환경 OX 퀴즈를 통해 시민 참여를 유도하고, 정답자에게 공기정화 식물(다육이)을 기념품으로 제공했다. 아울러 실내 공기질을 개선하는 식물배치 효과를 설명하고, 깨끗한 대기보전을 위한 시민들의 꾸준한 관심과 생활 속 실천을 당부했다.


김승남 사장은 "일상 속 작은 실천으로도 환경보전과 사회적 책임을 다할 수 있다"며 "광주도시공사 역시 시민과 함께 ESG 경영 활성화를 통해 지속가능한 도시 발전을 선도해 나가겠다"고 말했다.




호남취재본부 강성수 기자 soostar@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"이코노미 더 좁히고 프리미엄석 도입"…대한항공, 고객 불만에 결국 철회 "이코노미 더 좁히고 프리미엄석 도입"…대한항공,... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

300명 넘는 한국인 구금된 美 수용소 실태 "폭염 속 방치"

고소영 마시는 '이 주스' …노년층에 효과

"미용주사 맞으러 한국행" 제니퍼 애니스턴도 반했네

"벌레가 키스하면 전염"…美 샤가스병 확산에 '비상'

'어쩔수가 없다' 수상 불발…李대통령 "수상 여부 떠나 우리 영화 위상 높여"

카드 부가서비스료 월 7900원씩 3년간 샜다…"가입주의"

中단체관광객 무비자 입국 허용…외래관광객 2000만명 돌파 기대

새로운 이슈 보기