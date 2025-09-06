본문 바로가기
Dim영역
부동산
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

롯데건설, 김해 건설현장 사망사고에 대표이사 명의 사과문

최영찬기자

입력2025.09.06 19:16

시계아이콘00분 27초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

롯데건설은 6일 자사가 시공하는 경남 김해시 한 아파트 공사 현장에서 근로자가 굴착기에 치여 숨진 사고와 관련해 박현철 대표이사 명의로 사과문을 내고 "소중한 생명을 잃으신 고인과 슬픔 속에 계신 유가족분께 깊은 위로의 말씀을 전한다"고 밝혔다.


롯데건설, 김해 건설현장 사망사고에 대표이사 명의 사과문
AD
원본보기 아이콘

이날 오전 8시30분께 롯데건설이 시공하는 김해시 불암동 한 아파트 공사 현장에서 50대 A씨가 굴착기 버킷에 치여 현장에서 숨지는 사건이 발생했다.

롯데건설은 "해당 현장의 모든 작업을 중지하고 관계기관의 사고 원인 조사 등에 적극 협조하겠다"며 "향후 전 현장을 대상으로 특별안전점검 등 후속조치와 이에 따른 안전대책을 수립해 다시 재해가 발생하지 않도록 최선을 다하겠다"고 말했다.


이어 "그동안 안전을 최우선 가치로 삼고 안전관리 체계를 강화해 왔음에도 발생한 이번 사고에 대해 책임을 통감한다"며 "향후에는 이러한 사고가 재발하지 않도록 원인을 철저하게 파악해 외부 전문기관과 합동으로 안전시스템을 재점검해 미진한 부분을 개선하고 강화하겠다"고 덧붙였다.




최영찬 기자 elach1@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"못생긴 사람 만날래요"…요즘 MZ들 사이 급부상한 '슈렉킹' "못생긴 사람 만날래요"…요즘 MZ들 사이 급부상한... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"화산서 사진 찍다 강풍 때문에"…몽골서 韓 인플루언서 추락사

'이정재 최대주주' 아티스트유나이티드, 40억대 손배 승소

"14억짜린데"…호화 요트 물에 띄우자마자 15분 만에 '침몰'

"너 잘못 걸렸어"…롤렉스 시계 노린 강도 물리친 美 80대

"미쳤다 얘네" 난리더니…다이소, 이번엔 5000원 스피커

젤렌스키, 모스크바 오라는 푸틴에 "키이우로 와라"

유럽 노리는 中 로봇청소기…전략은 '축구스타'

새로운 이슈 보기