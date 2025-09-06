본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

영남

봉화군의회, 제274회 임시회 폐회…7320억원 추경 확정

영남취재본부 권병건기자

입력2025.09.06 18:57

시계아이콘00분 45초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

복지·안전·농업 지원 강화
군민 생활 밀착형 예산 반영

경북 봉화군의회는 5일 본회의장에서 제274회 임시회 제2차 본회의를 열고 제2회 추가경정예산안을 비롯해 총 16건의 안건을 의결하며 10일간의 회기를 마무리했다.

경북 화군의회, 제274회 임시회 폐회

경북 화군의회, 제274회 임시회 폐회

AD
원본보기 아이콘

이번 임시회에서는 ▲봉화군 장기 등·인체조직 기증 장려 조례안 ▲봉화군 폭염·한파 피해 예방 및 지원 조례안 ▲봉화군 청소년 바우처 지원 조례안 ▲봉화군 영농대행단 운영 조례안 등 군민 생활과 직결되는 조례안 15건이 원안 가결됐다.


특히, 2025년도 제2회 추가경정예산안은 예산결산특별위원회의 심사를 거쳐 제1회 추경 6600억원보다 720억원 증가한 7320억원 규모로 확정됐다. 이번 추경에는 복지와 안전망 강화, 지역 농업 지원, 청소년 정책 확대 등 실질적 성과 창출을 위한 예산이 반영됐다.

구체적으로는 ▲어르신·취약계층 돌봄 확대, 의료·복지 인프라 보강 ▲폭염·한파 대응 등 재난 안전 예산 확충 ▲영농대행단 운영 지원 및 농업 기반 강화 ▲청소년 바우처 지원 확대와 문화·교육 프로그램 다변화 등이 포함돼 군민 체감도를 높일 것으로 기대된다.


김민호 예산결산 특별위원장은 "예산 심사 과정에서 재정 건전성과 사업 효과성을 꼼꼼히 따졌다"며 "군민 생활 안정과 직결되는 사업에는 충분히 반영하고, 불필요한 부분은 과감히 조정해 실효성 있는 예산안을 만들었다"고 강조했다.


권영준 의장 역시 "이번 추경은 민생 안정과 지역 현안 해결에 초점을 맞췄다"며 "군민의 목소리를 반영해 삶의 질을 높이고, 봉화군의 미래 성장 동력을 확보할 수 있도록 의회가 앞장서겠다"고 밝혔다.

이번 임시회는 봉화군의회가 군민 생활에 밀착한 정책 추진 의지를 재확인한 자리이자, 지역 균형 발전과 경쟁력 강화를 위한 중요한 발판이 됐다는 평가다.





영남취재본부 권병건 기자 gbg@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"못생긴 사람 만날래요"…요즘 MZ들 사이 급부상한 '슈렉킹' "못생긴 사람 만날래요"…요즘 MZ들 사이 급부상한... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'이정재 최대주주' 아티스트유나이티드, 40억대 손배 승소

"14억짜린데"…호화 요트 물에 띄우자마자 15분 만에 '침몰'

"너 잘못 걸렸어"…롤렉스 시계 노린 강도 물리친 美 80대

"미쳤다 얘네" 난리더니…다이소, 이번엔 5000원 스피커

심수봉, 故김재규 재심 증인되나 "10·26 생존 목격자"

젤렌스키, 모스크바 오라는 푸틴에 "키이우로 와라"

유럽 노리는 中 로봇청소기…전략은 '축구스타'

새로운 이슈 보기