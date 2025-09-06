제1회 상주곶감배 전국스포츠클라이밍대회 개막

상주인공암벽장 첫 전국 무대

선수·시민이 함께한 축제의 장

경북 상주시가 지역 특산물 곶감을 冠으로 한 전국 단위 스포츠클라이밍 대회를 열며 스포츠와 지역 브랜드를 동시에 알리고 있다.

상주시는 9월 6일부터 7일까지 양일간 상주 인공암벽장에서 '제1회 상주 곶감 배 전국스포츠클라이밍대회'를 개최한다고 밝혔다. 이번 대회에는 전국에서 모인 300여 명의 선수가 출전해 열전을 펼친다.

◆ 첨단 시설에서 펼쳐진 첫 전국대회

대회는 경상북도산악연맹과 상주시산악연맹이 주최·주관하며 ▲남녀 고등부 ▲중등부 ▲초등부 고학년 ▲초등부 저학년 등 4개 부문으로 나눠 치러진다. 6일 예선전, 7일 결승전으로 진행돼 최종 우승자를 가린다.

이번 대회는 올해 4월 문을 연 상주 인공암벽장에서 열리는 첫 전국 규모 행사다. 해당 시설은 실외에 16.1m 높이의 리드 월과 스피드원, 실내에 15m 높이의 리드 월 2면을 갖춘 국내 최고 수준 인프라로, 국제대회 개최도 가능한 시설로 평가받고 있다.

◆ "상주, 스포츠와 관광 결합한 새로운 가능성"

강영석 상주시장은 "이번 대회를 계기로 상주 인공암벽장이 전국적인 명소로 발돋움하길 바란다"며 "선수와 시민이 함께 즐기고 교류하는 축제의 장이 되길 기대한다"고 말했다.

경기에 참여한 한 고등부 선수는 "새로 지어진 암벽장은 시설이 뛰어나 도전 의욕을 더욱 끌어올린다"며 "상주에서 이런 큰 대회가 열려 기쁘다"고 소감을 밝혔다.

현장을 찾은 한 시민은 "곶감으로 유명한 상주가 이제는 스포츠클라이밍 대회까지 열어 도시가 활기를 얻고 있다"며 "아이들과 함께 색다른 경험을 할 수 있어 뜻깊다"고 말했다.

상주시는 이번 대회를 통해 지역 스포츠 인프라를 전국에 알리고, 관광과 지역경제 활성화를 함께 도모해 '스포츠 도시 상주'의 입지를 한층 강화한다는 계획이다.





영남취재본부 권병건 기자 gbg@asiae.co.kr



