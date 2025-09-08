시중은행, 兆단위 과징금 예고…주주환원 발목 잡히나

홍콩ELS 과징금 등 연내 부과 규모만 9兆 넘어

교육세, 배드뱅크 출자 등 각종 세 부담도 가중

주주환원 모멘텀 약화 불가피



은행권이 올해 조 단위 과징금을 부과받을 가능성이 커지면서 주주환원에 대한 우려가 제기되고 있다. 홍콩 H지수 주가연계증권(ELS)과 담보인정비율(LTV) 담합 과징금에 더해 법인세 유효세율 인상, 교육세 부담, 배드뱅크 출자, 주택담보대출 위험가중치 상향, 국민성장펀드 출자 등 각종 비용 요인이 겹치고 있기 때문이다. 막대한 과징금은 결국 은행의 보통주자본비율(CET1) 하락으로 이어져 배당 확대 등 주주환원 정책에 제약이 불가피하다는 분석이다.

8일 금융권에 따르면 시중 5대 은행(KB국민·신한·하나·우리·NH농협)은 연내 금융당국 및 공정거래위원회로부터 최대 9조원이 넘는 과징금을 부과받을 것으로 예상된다. 이 가운데 가장 규모가 큰 것은 홍콩 ELS 불완전판매 과징금이다. 금융위원회는 판매액을 기준으로 과징금을 산정할 방침이며, 금융소비자보호법에 따라 불완전판매가 인정되면 판매 금액의 최대 50%까지 부과할 수 있다.

홍콩 ELS 판매액이 8조2000억원에 달하는 KB금융의 경우 과징금 규모만 4조1000억원으로, 이는 지난해 순이익의 약 80%에 해당한다. 신한지주는 1조2000억원, 하나금융은 1조원, 우리금융은 약 200억원 수준의 과징금이 예상된다.

홍콩 ELS 불완전판매 과징금 외에도 4대 은행(KB국민·신한·하나·우리은행)은 공정위의 LTV 담합 의혹에도 얽혀있다. 시장에서는 LTV 담합에 따른 과징금 규모가 최대 2조원에 이를 것으로 보고 있다. KB국민·하나·NH농협은행은 국고채 전문딜러(PD) 담합에도 연루돼 있어 이 역시 과징금 규모가 수백억원에 달할 것으로 관측된다.

과징금 외에도 세 부담은 늘어날 전망이다. 법인세 유효세율 인상으로 금융사의 순익이 세전 이익 기준 약 1%가량 줄어들 것으로 예상된다. 배드뱅크 출자 부담도 은행별로 수백억~1000억원 수준에 이를 것으로 추산된다. 국민성장펀드 출연금 역시 구체적 규모가 정해지지 않았으나 조 단위에 달할 수 있다는 관측이 나온다.

또한 은행 가산금리 산출 기준 변경으로 실적이 약 3조원 줄어들 수 있다는 전망도 있다. 현재 은행은 각종 보증기관 출연료 등 법적 비용을 가산금리에 포함시키고 있으나, 금융당국은 이를 차주에게 전가하지 못하도록 법 개정을 추진 중이다. 교육세 역시 가산금리에 반영돼 왔는데, 세율 인상으로 은행이 연간 1000억원 이상 추가 부담을 지게 되지만 이를 비용에 반영하지 못하게 되는 셈이다.

문제는 조 단위 과징금이 CET1 비율 하락으로 직결된다는 점이다. 과징금 전액 및 과징금의 600%가 추가 위험가중자산(RWA)으로 분류되는데, RWA가 커지면 건전성 지표인 CET1 비율이 낮아지고 배당 여력이 줄어들 수밖에 없다. CET1은 금융사의 보통주자본을 RWA로 나눈 값으로, RWA 증가 시 비율은 자동적으로 하락한다.

김현수 상상인증권 연구원은 "수조원대 과징금이 현실화할 경우 주요 금융지주의 내년도 주주환원 확대 계획은 사실상 무산될 가능성이 높다"며 "과징금 부과액의 6배에 달하는 운영리스크를 인식해야 하는 만큼 주주환원 모멘텀 약화는 불가피하다"고 분석했다.

한 금융권 관계자도 "과징금 부담을 떠나 새 정부 들어 포용금융·생산적 금융 등 은행권에 요구되는 책임은 늘어나는 반면, 각종 규제와 법 개정으로 경영 환경은 오히려 위축되고 있다"며 "은행은 국내에서 몇 안 되는 성장산업인데, 이 같은 기조가 이어질 경우 주주 이탈은 물론 성장동력 자체가 약화할 수 있다"고 우려했다.





권재희 기자 jayful@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>