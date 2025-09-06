부산항만공사, 순환골재 활용 ‘최우수기관’… 국무총리상 수상

환골재 사용으로 25억원 예산절감



경제·환경적 편익 121억원에 달해

부산항만공사(BPA, 사장 송상근)가 항만개발 과정에서 순환골재를 적극 활용한 공로를 인정받아 국무총리상을 받았다.

BPA는 6일 환경부·국토교통부가 공동 주최한 '제16회 순환골재와 순환골재 재활용제품 우수활용사례 공모전'에서 최우수기관으로 선정됐다.

부산항만공사가 순환골재 활용‘최우수기관으로 선정돼 국무총리상을 받고 기념촬영하고 있다. BPA 제공 AD 원본보기 아이콘

공사는 항만개발사업 현장에서 순환골재 약 28만㎥를 사용해 25억원의 예산을 절감했다. 동시에 이산화탄소 저감을 통해 121억원 규모의 경제·환경적 편익도 창출한 것으로 평가됐다.

진해신항 1-1단계 축조공사에서는 국내 최초로 항만구조물(케이슨) 속채움재를 천연골재 대신 순환골재로 활용하도록 입찰안내서에 반영했다. 또 관련 기술개발, 특허 출원, 활용 매뉴얼 수립 등을 통해 자원순환 정책에 기여했다는 평가다.

이 공모전은 건설폐기물 재활용 촉진과 순환골재 고품질 용도 활용을 확산하기 위해 매년 열린다. BPA는 2022년에도 최우수기관으로 선정돼 국무총리상을 받았었다.

송상근 BPA 사장은 "항만건설 현장의 순환골재 사용을 지속적으로 확대해 예산을 절감하고 친환경 항만 건설에도 앞장서겠다"며 "정부의 자원순환 정책에 부응하도록 노력하겠다"고 말했다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



