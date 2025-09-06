항공기 화재·생물테러 상황 가정, 실전 대응체계 점검 훈련



26개 유관기관 160명 참여, 초동 조치부터 환경 제독까지

포항시와 한국공항공사 포항경주공항은 지난 5일 포항경주공항에서 '2025년 포항시 생물테러 대응과 항공기 사고수습 유관기관 합동 대규모 모의훈련'을 실시했다.

포항시, APEC 대비 생물테러·항공기 사고 대응 대규모 합동훈련 실시. 포항시 제공

이번 훈련은 2025년 APEC 정상회의를 앞두고 공항에서 발생할 수 있는 생물테러와 항공기 사고를 가정해 실제 재난 발생 시 유관기관 간 협력 체계와 대응 역량을 점검하기 위해 마련됐다.

훈련은 1부 항공기 사고수습 훈련과 2부 생물테러 대응 훈련으로 진행됐다. 1부에서는 엔진 이상으로 비상 착륙한 항공기에서 화재가 발생하는 상황을, 2부에서는 공항 대합실 내에서 발견된 미상의 가방을 생물테러 의심 상황으로 설정해 대응 훈련을 펼쳤다.

포항시 남구보건소가 주관한 이 날 생물테러 대응 훈련은 경북도가 주최하고 질병관리청, 포항남부경찰서, 포항남부소방서, 해병1사단, 국립포항검역소 등 26개 유관기관 160명이 참가했으며, 타 시·군에서도 14개 기관 50여명이 참관해 훈련의 의미를 더했다.

이번 생물테러 훈련의 모의 감염병은 과거 '천연두'로 불리던 두창으로, 소량으로도 대규모 인명 피해를 유발할 수 있는 고위험 병원체다.

훈련은 ▲생물테러 의심 신고와 상황 전파 ▲민간인 대피·통제 ▲초동조치팀 현장 도착 ▲다중탐지키트 검사·검체 채취 ▲통제선 확대·제독소·응급의료소 설치 ▲노출자 이송 ▲환경 제독 등 실제 재난 상황과 동일하게 진행됐다.

장상길 포항시 부시장은 "이번 훈련은 2025 APEC 정상회의를 앞두고 생물테러와 항공기 사고 복합 재난 대응체계를 사전에 점검하고 보완하는 계기가 됐다"며 "앞으로도 지속적인 훈련으로 유관기관 간 협력을 강화하고 시민 안전을 지키는데 만전을 기하겠다"고 말했다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr



