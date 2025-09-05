본문 바로가기
DL건설, 여성찬 신임 대표 선임…‘현장통’ 전면 배치

오유교기자

입력2025.09.05 19:29

아크로서울포레스트·평창 올림픽빌리지 등 현장 경험 풍부
주택사업 총괄 임원 거쳐 대표로 발탁
건설업계 위기 속 안전·품질 경영 강화 메시지
“현장 중심 리더십으로 내실 경영 다지겠다”는 평가

DL건설은 5일 이사회를 열고 여성찬 대표를 선임했다고 밝혔다.

이번 인사는 풍부한 현장 경험과 역량이 검증된 리더를 전면에 내세워 건설업 위기를 극복하고 내실을 다지겠다는 의지로 해석된다.


1972년생인 여 신임 대표는 홍익대 건축학과를 졸업하고 1996년 대림산업(현 DL이앤씨)에 입사했다. 주택·오피스·호텔·연구소 등 7곳의 현장을 거쳤다. 아크로서울포레스트·e편한세상 서창·평창 올림픽빌리지 등 주요 현장에서 소장을 맡았다. 2021년에는 DL이앤씨 주택사업본부 임원으로 선임돼 주택사업을 총괄해왔다.

여 대표는 다양한 프로젝트 경험을 바탕으로 안전과 품질 관리 전문가로 평가받는다. 최근 건설업계에서 안전이 최우선 과제로 부각되는 상황에서 이번 선임은 DL건설이 안전·품질 중심의 경영 체계를 강화하겠다는 메시지로 읽힌다.





오유교 기자 5625@asiae.co.kr
