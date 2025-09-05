본문 바로가기
[인사] 행정중심복합도시건설청

최서윤기자

입력2025.09.05 16:15

<과장급 전보>

▶기획재정담당관 김상기 ▶사업관리총괄과장 김주식


<팀장급 전보>

▶국제협력정보화팀장 이동훈(이상 8일자)





최서윤 기자 sychoi@asiae.co.kr
