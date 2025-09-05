<과장급 전보>
▶기획재정담당관 김상기 ▶사업관리총괄과장 김주식
<팀장급 전보>
▶국제협력정보화팀장 이동훈(이상 8일자)
[인사] 행정중심복합도시건설청
2025년 09월 05일(금)
