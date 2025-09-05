신세계 센텀시티, 요가 라이프스타일 브랜드 ‘부디무드라’ 지방 최초 매장 오픈

움직임을 방해하지 않는 부드러운 촉감과 가볍고 편안한 착용감으로 유명한 요가 라이프 스타일 브랜드 '부디무드라'가 '지방 최초', '백화점 최초'로 신세계 센텀시티에 정식 매장을 오픈했다.

오픈을 기념해 부산에서만 만나볼 수 있는 부디무드라의 시그니처인 '포춘 팬츠' 한정 컬러와 부산 매장 오픈을 위해 제작된 'BM 요가 반다나'도 함께 선보인다.

다양한 프로모션도 함께 마련했다. 15만원 이상 구매 고객에게는 'BM 메시 파우치'를 증정하며, 20만원 이상 구매 시 요가＆플라워 클래스 참여 응모권, 30만원 이상 구매 시 'Savasana Budhi Mudra doll(부산 에디션)'을 증정한다.

부디무드라는 신세계 백화점 4층에서 만나볼 수 있다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr



