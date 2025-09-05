창원시설공단, '영화로 배우는 인권교육' 실시

경남 창원시설공단이 인권감수성 향상과 가치관 확립을 위해 '영화로 배우는 인권교육'을 실시했다고 5일 밝혔다.

이번 인권교육은 창원특례시가 주최하고 창원여성의전화에서 주관한 '제13회 창원여성인권영화제'에 참여해 이뤄졌다.

이경균 이사장 직무대행과 각 부서 인권경영 담당자 30여명은 이날 '가(家)해자'와 '나침반 위에 꽃' 등 두 작품을 관람했다.

공단 임직원들은 영화 관람 후 '나침반 위에 꽃' 감독 및 모더레이터와 대화의 시간을 가지며 작품의 이해와 인권에 대해 생각해 보는 기회를 가졌다.

이경균 이사장 직무대행은 "인권영화 감상을 통해 인권 감수성을 높이고, 인권존중 문화가 확산되는 계기가 되기를 기대한다"고 말했다.





영남취재본부 송종구 기자



