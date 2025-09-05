본문 바로가기
영남

영덕 블루로드, 편백 힐링 스팟 ‘기도의 방’ 조성… 쉼·회복 공간 제공

영남취재본부 김철우기자

입력2025.09.05 13:12

3코스 별파랑공원

아담·평안한 공간

영덕 블루로드 3코스에 있는 별파랑공원(창포리)에 트레커 누구나 이용할 수 있는 '기도의 방'이 문을 열어 눈길을 끌고 있다.

영덕 블루로드, ‘기도의 방’ 조성해 쉼과 회복 공간 제공.

영덕 블루로드, ‘기도의 방’ 조성해 쉼과 회복 공간 제공.

블루로드 기도의 방은 10㎡(3평) 남짓의 소형 건축물로, 내부는 편백 나무로 꾸며져 따뜻하고 평안한 분위기를 제공하고, 안내판에는 'PRAY WALK'라는 글귀가 새겨져 있어 블루로드를 걷는 이들이 잠시 멈춰 기도하거나 쉴 수 있는 장소로 활용된다.


지난 3일에는 영덕군 기독교 연합회(회장 이충연)의 주관으로 회원 40여명이 참여한 가운데 '기도의 방' 건립 기념 감사 예배를 열기도 했다.

김광열 군수는 "영덕 블루로드 기도의 방은 군민과 관광객 모두에게 열려 있는 공간으로, 바쁜 일상이나 트레킹 과정에서 쉼과 회복을 경험하는 장소가 되리라 기대한다"라고 전했다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr
