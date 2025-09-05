본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

지역

평택시, 시 소속 152개 사업장 위험성평가 실시

정두환기자

입력2025.09.05 13:02

시계아이콘00분 18초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

유해·위험요인 파악…안전대책 수립

경기도 평택시는 오는 8일부터 10월 17일까지 시 소속 사업장 152곳을 대상으로 위험성 평가를 실시한다고 5일 밝혔다.

평택시가 시 소속 사업장에 대한 위험성 평가를 위해 담당 공무원 등을 대상으로 사전교육을 실시하고 있다. 평택시 제공

평택시가 시 소속 사업장에 대한 위험성 평가를 위해 담당 공무원 등을 대상으로 사전교육을 실시하고 있다. 평택시 제공

AD
원본보기 아이콘

'위험성 평가'는 사업장의 잠재된 유해·위험요인을 파악, 발생 가능성과 중대성을 평가한 뒤 적합한 대책을 수립·이행하는 절차다.


각 사업장 자체적으로 추진되는 이번 평가에서는 유해·위험요인 발굴·개선, 사업장 방문 지도·조언, 중대산업재해 예방의무 이행 점검 등이 이뤄진다.

앞서 시는 원활한 평가를 위해 3~4일 이틀간 시청 대회의실과 송탄출장소에서 관리감독자 및 담당 공무원 181명을 대상으로 사전교육을 실시했다.


시 관계자는 "근로자와 관리자가 함께 참여하는 자율적 안전관리 체계를 구축해 안전한 근무환경을 만들어가겠다"고 말했다.




정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"5천 원이면 저녁 배불리 먹겠네"…인터넷보다 싸다는 5K PRICE[가보니] "5천 원이면 저녁 배불리 먹겠네"…인터넷보다 싸... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"초고가 아파트 180억 전액 현금으로"…韓, 외국인 부동산 쇼핑 천국이었다

'마운자로 품귀'에 선결제 요구하고 대기번호까지 끊는 약국·병원

푸틴과 포옹 때 포착된 김정은 시계…가격이 무려

"오후 4시 탕비실 커피 금지" 회사 공지…"정말 건강 위한 것 맞나"

'최서원 조카' 장시호 12층서 떨어져…10층 난간서 구조

리스본 푸니쿨라 탈선 사고로 한국인 2명 사망

원전 '출력제한' 5년새 12.5배…이례적 상황의 일상화

새로운 이슈 보기