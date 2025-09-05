부산지방고용노동청·안전보건공단 부산광역본부, 전문건설업체 안전보건 아카데미 개강

전문건설업 안전 선도, 지역 리더 육성·안전관리 역량 강화



고용노동부 부산지방고용노동청과 안전보건공단 부산광역본부의 종합지원을 통한 2025년 하반기 전문건설업체 안전보건 아카데미가 9월 4일 개강식을 열었다.

사망사고 다발 업종의 전문건설업체를 대상으로 안전관리 역량 제고를 위한 안전보건 아카데미로서 매주 목요일 총 4주간 진행될 예정이다.

올해 '전문건설업 안전보건 아카데미' 과정은 지난해 아카데미 수료자 의견을 반영하고 더 많은 사업장이 도움을 받을 수 있도록 교육 대상을 기존 대표자에서 대표자와 실무자까지로 확대했다.

이번 대표자를 대상으로 4주 과정 아카데미 진행 후 별도 실무자 과정도 희망 사업장을 신청받아 10월 중 개설될 예정이다.

이에 따라, 사전 수요조사를 거쳐 선정된 전문건설업체 건설사 대표 40인은 총 4주 동안 건설업 정책 방향(안전한 일터 프로젝트 등)과 안전보건 관리체계 구축·이행방안, 위험성 평가, 우수 건설 현장 참관, 건설 현장 보건 중점(온열질환, 유해·화학물질, 소음 진동 등)관리 등 건설업의 안전보건관리 중점사항을 다양한 영역별로 구성해 교육 과정을 수강하게 된다.

특히 KOSHA-MS인증 건설사 현장 방문, 위험성 평가 실습, 건설업 동향 공유 등의 시간을 통해, 일방적인 지식 전달인 강의식 기법이 아닌 토론·실습·발표 등 적극적 참여를 유도하는 방식으로 운영될 예정이다.

정종득 본부장은 "사망사고 감축 의지는 있으나 실행에 어려움을 겪는 전문건설업에 실효성 있는 교육을 제공할 기회가 될 것이다"라며 "이번 아카데미를 과정을 통해 건설현장의 안전문화를 더욱 선진적으로 이끌어가는 소중한 출발점이 되기를 바란다고 "고 강조했다.





