부산도시공사, 임직원 대상 하반기 반부패·청렴 교육 실시

부산도시공사(BMC, 사장 신창호)는 지난 2일 공사 12층 대강당에서 임직원을 대상으로 하반기 반부패·청렴 교육을 실시했다.

이 교육은 청렴전문강사 이성영 강사가 맡아 ▲청탁금지법 주요 내용과 사례 ▲이해충돌방지법의 금지행위 ▲직원 사전 질의사항 답변 등을 중심으로 진행됐다.

이성영 강사는 단순한 법령 설명에 그치지 않고 실제 사례와 질의응답을 곁들여 직원들의 이해도와 참여도를 높였다. 특히 행동강령과 관련해 '갑질 금지'의 중요성을 강조하며 건전한 조직문화 확립을 당부했다.

교육 후에는 직무 수행 과정에서 마주하는 실무 고민과 사례별 질의응답을 통해 활발한 소통의 시간도 마련됐다.

부산도시공사는 이번 교육이 임직원의 반부패·청렴 의식 제고와 행동강령 준수 확립에 기여할 것으로 기대하며, 하반기 중 '청렴골든벨' 등 참여형 교육 프로그램을 운영해 지속적인 청렴 문화 확산을 이어갈 계획이라고 전했다.





