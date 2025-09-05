'공공공사 강자' 동부건설, 광교·교산 공공주택 우선협상자 선정

사업비 4307억원 규모

공동주택 1323가구 조성

동부건설이 경기주택도시공사(GH)가 발주한 광교·교산 공공주택사업의 우선협상자로 선정됐다고 5일 밝혔다.

이번 프로젝트는 두 블록을 묶어 발주하는 패키지 사업으로 총사업비는 4307억원이다. 동부건설이 주관사를 맡았으며 총 1323가구 규모의 공동주택이 들어선다.

광교 A17 블록에는 지하 2층~지상 20층 규모로 600가구가 조성된다. 이 중 240가구는 최초로 '지분적립형 분양주택' 모델이 적용된다. 지분적립형 주택은 분양자가 최초 분양가의 10~25%만 취득해 거주하고 이후 20~30년에 걸쳐 나머지 지분을 분할 취득하는 방식이다. 청년·신혼부부 등 무주택자의 초기 부담을 낮추고 자산 형성을 돕는 공공분양 모델로 주목받고 있다.

하남 교산 A1 블록에는 지하 2층~지상 25층 규모로 723가구 들어선다. 두 단지에는 층간소음 저감기술과 친환경·스마트 주거 기술이 적용된다.

동부건설은 올해 들어 총 5건의 민간참여 공공주택사업을 수주하는 등 공공공사 분야에서 두각을 나타내고 있다. 공공주택 건설사업 분야에서만 8500억원에 달하는 수주고를 채웠다.

동부건설 관계자는 "본 사업은 지분적립형 등 공공주택의 새로운 모델을 제시하는 의미 있는 프로젝트"라며 "이번 사업을 통해 무주택 서민과 청년층의 주거 안정에 기여하는 동시에 미래형 주택 기술 확산에도 앞장서 나가겠다"고 말했다.





이지은 기자 jelee0429@asiae.co.kr



