[포토] APEC부채 들고 있는 최태원 회장

최태원 대한상공회의소 회장이 5일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 APEC 정상회의 준비위원회에 참석, APEC로고가 새겨진 부채를 들고 있다.







