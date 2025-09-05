[부고]손수근(삼성물산 건설부문 홍보부장)씨 본인상

본문 바로가기
한진주기자

입력2025.09.05 09:48

▶손수근 씨 별세, 박소영 씨 배우자상, 손서영·재영 씨 부친상=4일, 서울아산병원 장례식장 32호실, 발인 7일 오전 8시40분, 장지 서울추모공원





한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr
