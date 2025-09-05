울산시, ‘제15회 공공디자인 공모전’ 수상작 발표

주제, 2028울산국제정원박람회 캐릭터



대상 ‘꿀벌요정 플로비’ 등 총 27점 수상

울산시는 제15회 울산광역시 공공디자인 공모전에서 대상 '꿀벌요정 플로비' 1점을 비롯해 총 27점의 수상작을 선정했다.

이번 공모전은 2028울산국제정원박람회의 성공적 개최와 홍보를 위해 박람회를 상징할 대표 캐릭터와 응용 디자인을 주제로 진행됐다.

지난 7월 23일부터 29일까지 접수한 결과, 전국에서 총 198점의 작품이 출품된 가운데 검증과정을 거쳐 지난 8월 29일 최종 심사를 실시했다.

심사는 공공디자인과 관련 전문가들이 작품성, 독창성, 활용성, 대중성 등을 종합적으로 평가하는 방식으로 진행됐다. 심사 결과 대상 1점, 금상 2점, 은상 2점, 동상 2점, 특선 10점, 입상 10점 등을 포함해 총 27점이 수상작으로 결정됐다.

대상작으로는 '꿀벌요정 플로비'가 선정됐다.

이 작품은 공업탑과 코스모스 이미지를 조화롭게 표현해 울산의 산업과 정원문화를 담아냈다는 평가를 받았다. 심사위원들에게 독창성과 완성도, 상품화 가능성, 전 국민이 이해하고 기억하기 쉬운 대중성을 모두 인정받아 최고 점수를 차지했다.

울산시 관계자는 "이번 공모전은 2028 국제정원박람회에 대한 시민들의 관심과 참여를 끌어올리는 계기가 됐다"라며 공모전에서 선정된 우수작은 공식 홍보물, 기념품, 전시 등에 적극 활용해 박람회의 브랜드 가치를 높이겠다"라고 말했다.

수상작은 오는 9월 18일부터 21일까지 울산문화예술회관에서 열리는 '제9회 울산건축문화제'와 연계해 전시된다. 시민 누구나 관람할 수 있으며, 수상자들에게는 울산시장상과 함께 총 1500만원의 상금(대상 800만원)이 수여된다.

수상 작품은 울산시 누리집에서도 확인할 수 있다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>