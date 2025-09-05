[날씨]전국 대부분 지역 '늦더위'…낮 최고기온 33도

충청·남부엔 소나기 예보

금요일인 5일 전국 대부분 지역에 늦더위가 이어지겠다.

서울 종로구 광화문광장에서 시민들이 그늘에 들어가 햇빛을 피하고 있다.

기상청에 따르면 낮 최고기온은 28∼33도로 예보됐다. 주요 지역의 기온은 오전 5시 기준 서울 23.8도, 인천 24.6도, 수원 23.1도, 춘천 20.0도, 강릉 22.5도, 청주 24.0도, 대전 23.4도, 전주 24.5도, 광주 23.3도, 제주 27.0도, 대구 24.4도, 부산 26.3도, 울산 24.2도, 창원 26.1도 등이다.

충청권, 전라권, 경상 서부 내륙, 제주도에는 오후부터 밤사이 소나기가 내리겠다. 예상 강수량은 전라권 5∼60㎜, 충청권과 경북 남서 내륙, 경남 서부 내륙, 제주도 5∼40㎜이다.

미세먼지 농도는 원활한 대기 확산으로 전국이 '좋음' 수준을 보이겠다.

바다 물결은 동해·남해 앞바다에서 0.5∼2.0ｍ, 서해 앞바다에서 0.5ｍ로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내 먼바다) 파고는 동해 1.0∼2.5ｍ, 서해 0.5∼1.0ｍ, 남해 0.5∼2.0ｍ이다.





