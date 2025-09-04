[부고]김형근(SK에코플랜트 대표이사)씨 빙부상

본문 바로가기
▲강주옥 씨 별세, 강호창(엉터리 대표이사)·미다·주정·혜원 씨 부친상, 김형근(SK에코플랜트 대표이사)·김정섭 씨 빙부상 = 3일, 이대서울병원 장례식장 특2호실, 발인 6일





이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr
