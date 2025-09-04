대우건설 정원주 회장, 美텍사스에 고급 주거 공급 추진…북미 진출 속도

억만장자 모여든 미 프로스퍼

대우건설, 투자자 넘어 개발사로

정원주 대우건설 회장이 북미 부동산 개발사업에 직접 나섰다. 최근 미국 텍사스를 찾아 현지 시행사와 부지를 둘러보고, 공동개발 협약을 체결하며 미국 시장 진출을 본격화했다.

대우건설은 4일 "정 회장이 1~3일(현지시간) 텍사스주 댈러스와 프로스퍼를 방문해 오리온 RE 캐피털이 추진 중인 복합개발 프로젝트 부지를 방문했다"고 밝혔다. 오리온 RE 캐피털은 인도계 미국인 3명이 세운 부동산 개발사로, 타운하우스·주택·호텔·오피스를 포함한 5단계 개발사업을 추진하고 있다.

대우건설은 프로스퍼에서 타운하우스와 단독주택 등 최고급 주거 공급을 시작으로 호텔·오피스까지 아우르는 복합개발사업에 협력한다.

억만장자 몰린 '프로스퍼'…호텔·오피스 포함 복합개발사업 협력

대우건설이 지난 2일(현지시간) 텍사스주 프로스퍼 시청에서 오리온 RE 캐피털과 프로스퍼 개발사업 협력 업무협약을 체결하고 있다. 왼쪽부터 정원주 대우건설 회장, 한승 대우건설 해외사업단장, 데이비드 브리스톨 프로스퍼 시장, 프라사나 쿠마르 오리온 RE 캐피털 CEO, 전유훈 한강에셋자산운용 총괄대표. 대우건설 제공. AD 원본보기 아이콘

프로스퍼는 억만장자와 스포츠 스타들이 거주하는 신흥 부촌으로 꼽힌다. 중간가구 소득이 연평균 19만달러(약 2억6000만원)에 달하고, 교육시설 투자와 안정적인 시 재정을 기반으로 미국 내 최고 수준 공립학교를 갖춘 지역이다. 평균 주택가격도 85만달러(약 11억8000만원)에 이른다.

대우건설은 이런 입지에 주목해 현지 개발 참여를 타진해왔으며 이번 방문에서 정 회장이 직접 협상 테이블에 나섰다. 2일에는 프로스퍼 시청에서 오리온 RE 캐피털, 한강에셋자산운용과 함께 공동개발 협약(MOU)과 합작법인(JV)설립 관련 텀시트(JV Term-sheet)를 체결했다.

재무적 투자자 넘어 개발사로

정 회장은 "대우건설은 과거 재무적 투자자로 약 20건의 미국 개발사업에 참여해왔다"며 "앞으로는 중흥그룹과 함께 단순 투자자를 넘어 실질적인 개발사로 참여해 K-건설의 저력을 보여주겠다"고 밝혔다. 프로스퍼 시장도 "대우건설 참여를 환영하며 인허가 등 다방면에서 적극 지원하겠다"고 화답했다.

대우건설은 2023년 뉴욕에 법인을 설립하고 주재원을 파견하는 등 북미 시장 확대를 준비해왔다. 미국과 캐나다에서 단순 도급 시공을 넘어 투자와 개발을 병행하는 사업 모델을 구축해 안정적인 성장을 꾀한다는 전략이다.





최서윤 기자 sychoi@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>