한국한의약진흥원, 친환경·건강 둘 다 잡는다

영남취재본부 김철우기자

입력2025.09.04 09:16

ESG 실천 위해 3개 기관 협력

‘ESG 릴레이 걷기 챌린지’ 진행

한국한의약진흥원은 ESG 가치 실천과 활기찬 조직문화 조성을 위해 9월 한 달간 '2025년 ESG 릴레이 걷기 챌린지'에 참여한다.

한국한의약진흥원이 ESG 릴레이 걷기 챌린지 참여 기념 촬영하고 있다. 한국한의약진흥원 제공

이번 챌린지는 공공기관 간 협력을 통해 지속적으로 실천 가능한 친환경 활동을 확산하고 직원 건강 증진을 도모하기 위해 기획됐다.


8월 한국보건의료정보원을 시작으로 9월에는 한국한의약진흥원, 10월에는 한국생명존중희망재단으로 이어지는 릴레이 방식으로 공공기관 세 곳이 함께 추진한다.

한국한의약진흥원은 걷기를 통해 절감된 탄소량을 나무와 비교해 전 직원이 친환경 가치를 체감할 수 있도록 하고 부서별 걷기 실적을 집계해 우수 부서를 시상함으로써 참여 동기를 높이고 있다.


한국한의약진흥원 이화동 원장 직무대행은 "직원들이 함께 걷고 소통하면서 ESG 가치를 실현할 수 있다는 점에서 이번 챌린지는 매우 뜻깊다"라며 "앞으로도 다양한 ESG 활동을 통해 건강한 조직문화를 만들어 갈 것"이라고 말했다.


한국한의약진흥원은 이번 챌린지를 계기로 친환경·건강·협력의 가치를 아우르는 조직문화를 구축하고, 공공기관 ESG 활동의 모범 사례를 만들어 나갈 계획이다.




영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

