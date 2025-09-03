본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

사건사고

법무부 "尹 수용 특혜 확인"…휴대폰 반입 혐의로 강의구 고발

최호경기자

입력2025.09.03 17:19

시계아이콘00분 30초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

"변호인도 다른 수용자보다 오래 접견"

윤석열 전 대통령의 서울구치소 수용 중 특혜 의혹을 조사한 법무부가 휴대전화를 구치소 보안 구역에 반입한 강의구 전 대통령실 부속실장을 고발하고 감찰에 착수한다.


법무부는 3일 보도자료를 내고 "특혜 의혹에 대한 조사 결과 변호인 접견, 외부인사의 보안 구역 내 물품 반입 등 수용관리에서 일부 문제점이 확인됐다"며 이같이 밝혔다.

윤석열 전 대통령이 지난 7월 9일 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 마치고 법원을 나서고 있다. 연합뉴스

윤석열 전 대통령이 지난 7월 9일 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 마치고 법원을 나서고 있다. 연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

먼저 올해 2월 강 전 실장이 구치소장 허가 없이 휴대전화를 교정시설 보안 구역에 반입한 혐의를 포착했다고 밝혔다. 서울구치소는 이날 강 전 실장을 형집행법 위반 혐의로 경기남부경찰청에 고발했다. 앞서 강 전 실장이 구치소 접견 당시 휴대전화를 들여와 윤 전 대통령에게 건넸다는 의혹이 제기된 바 있다.

법무부는 또한 윤 전 대통령이 주말·명절 등 휴일이나 평일 일과시간 이후에 다른 수용자보다 지나치게 오랜 시간 변호인을 접견하는 등 운영상 부적절한 점이 확인됐다고 설명했다.


정성호 법무부 장관은 실태조사를 통해 밝혀진 문제점에 대해 감찰 착수를 지시하고 관련 규정 및 제도 개선을 주문했다.




최호경 기자 hocance@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"소득·재산 상관없이 신청"…55세부터 매월 나눠받는 사망보험금 '세금폭탄' 피하려면[실전재테크] "소득·재산 상관없이 신청"…55세부터 매월 나눠... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"호랑이 있어요?"…'케데헌 효과' 외국인 몰린 이곳

"내가 알츠하이머 고위험군?"…3분이면 알 수 있다

페달 오조작 막아주는 기아 EV5, 패밀리카로 어때?

'7·271953' 무슨 뜻?…방중 김정은 번호판 '눈길'

"절대 만지거나 먹지 마세요"…'복어 독 20배' 주의보 뜬 물고기

68년전 김일성처럼…주애 데리고 나타난 김정은, '4대 세습' 신고식?

금융위, 대체거래소 거래량 규제 최대 1년 유예...15%룰은 유지

새로운 이슈 보기