BGF리테일, 강릉 가뭄 피해 지역에 긴급 구호물품 지원

강릉 물류센터에서 긴급 구호물품 배송

생수 3000여개 취약계층과 주민에게 전달

CU를 운영하는 BGF리테일이 최근 극심한 가뭄 피해를 겪고 있는 강릉 지역에 긴급 구호 물품을 지원했다고 3일 밝혔다.

최근 국가재난 사태가 선포된 강릉 지역은 오봉저수지 저수율이 14% 수준까지 떨어지며 제한급수와 공공시설 폐쇄 등 비상조치가 시행되고 있다. 현재 수도계량기 75% 잠금, 공중화장실 등 운영 중단, 군과 소방 차량을 통한 급수 동원 등 범정부 차원의 대응이 이어지고 있다.

BGF리테일은 이러한 긴급 상황에 따라 행정안전부, 전국재해구호협회와 구축하고 있는 국가 재난 긴급 구호 활동인 'BGF브릿지'를 즉각 가동해 BGF로지스 강릉물류센터에서 구호 물품을 긴급 배송했다.

이번에 전달된 구호 물품은 2ℓ 생수 504박스(3024개)로 가뭄 피해를 겪고 있는 취약계층과 주민들에게 제공될 예정이다. 향후 피해 상황을 지속해서 모니터링해 추가 지원도 검토하고 있다.

BGF리테일은 지난 2015년 업계 최초로 행정안전부, 전국재해구호협회와 '재난 예방 및 구호에 대한 업무협약'을 맺고 전국 30여개 물류센터와 전국 CU의 1만8000여개 점포 네트워크를 기반으로 국가 재난 예방과 긴급 구호 활동을 지원하고 있다.

BGF리테일은 2023년 강릉, 합천, 홍성 등 산불 피해와 경상, 충청, 전라 등 침수 피해를 지원했으며, 지난해에도 화성, 안동, 영동, 옥천, 완주, 대전 등 총 7번에 걸쳐 BGF브릿지 긴급 구호 활동을 펼쳐왔다. 올해도 대형 산불로 인해 피해를 본 의성, 산청, 영덕, 청송, 영양 지역에 식음료들로 구성된 구호 물품을 전달했고 지난 7월에는 폭우 피해를 본 충남 지역에도 긴급 지원한 바 있다.

최민건 BGF리테일 ESG팀장은 "강릉 지역의 가뭄 사태가 악화하고 있어 행정안전부 등과 24시간 핫라인을 유지하며 만일의 사태에 대비해 상시 구호 활동에 만전을 기하고 있다"며 "BGF리테일은 '우리 사회에 좋은 친구'라는 기업 정신을 바탕으로 국민 안전을 지키고 위기 상황을 극복하기 위한 활동을 통해 사회적 책임을 다할 것"이라고 말했다.





이민지 기자 ming@asiae.co.kr



