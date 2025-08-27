광주시의회, 'GGM 노사 갈등' 광주시 중재 촉구

성명서 발표…"강기정 시장 직접 나서야"

광주시의회가 광주글로벌모터스(GGM) 노사 갈등 해결을 위한 광주시의 적극적인 중재를 촉구하고 나섰다.

광주시의회 산업건설위원회 소속 위원들은 27일 성명을 통해 "GGM의 노사 갈등이 기업 존립을 위협하는 수준의 심각한 국면으로 치닫고 있다"고 우려를 표명했다.

의원들은 이번 갈등이 단순한 기업 내부 문제를 넘어 지역경제 전반에 심각한 파장을 몰고 올 수 있다고 경고했다. 특히 "광주형 일자리 모델의 붕괴는 광주를 투자 기피 도시로 만들어 인공지능(AI) 산업 등 미래 전략사업 유치에 치명적인 타격을 줄 수 있다"고 강조했다.

의원들은 또 "광주시는 제1대 주주로서 책임 있는 자세로 적극적인 중재에 나서야 한다"며 "극한 대립 상황에서 강기정 시장이 직접 중재에 나설 것을 강력히 촉구한다"고 밝혔다.

한편 GGM 노사는 임금 및 단체협약 협상 결렬과 1,960억원 규모 대출금 상환을 둘러싼 갈등에 이어 노조 지회장 폭행 논란까지 불거지면서 심각한 대립 국면을 맞고 있다.





