본문 바로가기
Dim영역
증권
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

특징주

[특징주]더블유에스아이 "자회사 비만치료제 동물실험"↑

조시영기자

입력2025.08.27 09:32

시계아이콘00분 33초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
[특징주]더블유에스아이 "자회사 비만치료제 동물실험"↑
AD
원본보기 아이콘

27일 오전 9시 30분 기준 의료기기 업체 더블유에스아이 주가는 전일 종가 대비 20.79% 오른 1830원을 기록하고 있다. 이날 자회사 인트로바이오파마에서 비만치료제 기술을 개발 중이라고 밝혔기 때문으로 보인다.


척추관절용 의료기기 및 국소지혈제 등 의약품 유통사업을 하는 더블유에스아이는 지난해 인트로바이오파마를 인수해 제약업에도 뛰어들었다. 현재 인트로바이오파마 지분 77%를 들고 있다.

이날 더블유에스아이는 인트로바이오파마가 글루카곤 유사 펩타이드-1(GLP-1) 유사체 경구용 비만치료제 비임상시험을 진행 중이라고 밝혔다. 인트로바이오파마는 자체 개발한 이뮬패스(EmulPass) 기술을 활용해 고분자 펩타이드의 위장관 내 흡수율을 높일 가능성을 확인했다고 설명했다.


신약개발은 '후보물질 발굴→비임상 동물실험→인간 임상 1,2,3상→FDA 등 규제 당국 승인' 등 복잡하고 기간이 오래 걸리는 절차를 거친다. 비임상 동물실험의 경우 임상에 진입하기 전에 제3의 공인 기관에서 실험 결과를 도출해 규제 기관에 승인 요청을 하게 된다.


회사 측은 "인트로바이오파마는 임상시험수탁(CRO) 자회사 아이비피랩을 통해 비만치료제 개발에 필요한 혈액 분석법을 확립했으며 현재 동물실험이 막바지 단계에 있다"며 "빠르면 3분기 내 동물실험을 완료하고 특허출원 등 기술 기반을 확보한 뒤 임상을 시작할 계획"이라고 밝혔다.




조시영 기자 ibpro@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"우리 애 죽으면 책임질거냐"…싸워야 겨우 들어갈 수 있는 소아응급실[무너진 소아의료]① "우리 애 죽으면 책임질거냐"…싸워야 겨우 들어갈... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"트럼프가 탐낸 李대통령 펜 구해요" 주문 폭주에 제조사 결국

중고마켓에 뜬 '태아 초음파 사진'…범죄 악용에 놀란 日 플랫폼

"영어유치원 판치는 韓, 극약처방 필요"…'7살부터 의무교육' 입법 시동

"美 공항서 체포된 한국인 도와달라" 한인 단체 李대통령에 호소

'골프광' 트럼프 취향 저격…李 대통령이 선물한 국산 퍼터 가격이

올해 폭염 규칙위반 410건…휴게시설 미흡 ‘최다’

지난해 더위 넘어섰다…한달째 폭염 위기경보 '심각'

새로운 이슈 보기