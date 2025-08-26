한국석유공사, AI기반 감사기법 공유, 디지털 감사체계 가속화… 울산 공공기관 대상 AI감사 특강 주최

외부 전문가 초청, 최신 AI 감사기법·도구 소개



UNIST와 협력… 감사프로세스에 AI기법 도입

한국석유공사 감사실은 25일 울산과학기술원(UNIST)과 근로복지공단, 울산항만공사, 한국동서발전 등 울산지역 주요 공공기관 관계자 100여명을 초청해 AI를 활용한 감사역량 강화와 실무교육·특강을 개최했다.

한국석유공사 박공우 상임감사위원(첫줄 오른쪽 3번째) 등이 25일 석유공사 본사에서 울산 공공기관을 대상으로 한 AI 감사기법 관련 특강을 마치고 기념 촬영하고 있다. 한국석유공사 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 특강은 AI 기반 감사혁신 사례를 중심으로 ▲감사 업무에 활용할 수 있는 AI 도구·플랫폼 ▲AI 분석을 통한 보고서 시각화·자동화 방안 ▲챗봇을 활용한 감사처분요구서 작성기법 등을 소개했다.

특히 실제 공공기관 감사에 적용될 수 있는 사례 중심의 교육을 통해 참석자들의 큰 호응을 이끌어냈다.

석유공사는 이번 특강을 계기로 ▲자체 감사 프로세스에 적합한 AI 기법 도입 ▲UNIST 등과의 협력 등을 통한 디지털 감사 기반 조성 등을 통해 AI 기반 감사 혁신을 단계적으로 추진할 계획이다.

또한 울산지역 공공기관들과의 협력을 통해 지역 차원의 'AI 감사 네트워크'를 형성, 향후 AI 기반 감사 기법을 체계적으로 정착시켜 감사 품질을 높이고 감사 역량을 한층 강화해 나갈 계획이다.

석유공사 박공우 상임감사위원은 "이번 특강을 통해 AI 감사 혁신의 흐름을 함께 공유했다는 점에서 의미가 크다"면서 "석유공사는 향후 데이터 기반의 AI 감사체계를 단계적으로 구축해, 감사 혁신을 선도하고 투명경영을 실천하겠다"고 말했다.

한국석유공사 감사실이 25일 AI감사기법 관련 특강에서 우상엽 한국공항보안 상임감사위원이 강연을 하고 있다. 한국석유공사 제공 원본보기 아이콘





