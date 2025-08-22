시진핑, 상하이협력기구 정상회의에 푸틴·모디 공식 초청

"국제정세 격동할수록 단결·협력 강화 중요"

시진핑 중국 국가주석이 오는 31일 중국 톈진에서 개막하는 상하이협력기구(SCO) 정상회의에 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 나렌드라 모디 인도 총리 등을 초청했다.

류빈 중국 외교부 부장조리(차관보)는 22일(현지시간) 정상회의 준비 상황과 관련한 기자회견에서 시 주석이 푸틴 대통령과 안토니우 구테흐스 유엔(UN) 사무총장, 나렌드라 모디 인도 총리, 마수드 페제시키안 이란 대통령 등 20명을 SCO 정상회의에 초청해 정치 및 안보 회의를 개최할 예정이라고 말했다.

류 부장조리는 "국제 정세가 격동하고 복잡해질수록 모든 국가가 단결과 협력을 강화하는 것이 더욱 중요해진다"고 설명했다.

오는 31일부터 다음 달 1일까지 중국 톈진에서 정상회의를 개최하는 SCO는 중국과 러시아가 주도하는 정치·경제·안보 분야 다자 협력체다. 2001년 출범한 SCO에는 현재 10개 회원국이 소속돼 있다.

류 부장조리는 "SCO의 안정성과 회복력을 바탕으로 우리는 예측 불가능한 요소에 대처하고, 지속 가능한 평화를 위한 환경을 조성할 수 있다"면서 "이번 정상회의는 톈진 선언 서명과 발표로 마무리될 것"이라고 말했다.

한편, 푸틴 대통령과 모디 총리는 다음 달 3일 베이징에서 개최되는 '항일전쟁 및 세계 반파시스트 전쟁'(제2차 세계대전) 승전 80주년 열병식에도 참석할 전망이다.





