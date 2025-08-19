국토부 강희업 차관, 무궁화호 사고현장서 "코레일 안전관리 문제 있다"

강희업 국토교통부 2차관이 19일 경북 청도군 남성현역 인근 사고 현장에서 코레일 관계자와 대화를 나누고 있다. 국토교통부 제공 AD 원본보기 아이콘

강희업 국토교통부 2차관이 19일 경부선 경북 청도군 남성현역 인근 현장사고수습본부를 찾아 무궁화호와 선로 작업자 충돌사고 경위를 보고받고 재발 방지책 마련에 착수했다.

강 차관은 지난해에 이어 또다시 철도 유지보수 중 인명 피해가 발생한 데 대해 "코레일의 안전관리에 문제가 있다"고 지적했다.

앞서 이날 오전 10시50분께 경북 청도 남성현~청도 구간에서 선로를 점검하던 작업자 7명이 무궁화호 열차에 치였다. 2명은 심정지 상태로 병원으로 옮겨졌으나 숨졌고 나머지 5명은 중경상을 입은 것으로 파악됐다. 국토부는 즉각 남성현역 근처에 현장사고수습본부를 설치하고 사고 조사에 나섰다.

강 차관은 현장에서 "지난해에 이어 오늘도 철도시설 유지보수 과정에서 작업자 안전사고가 발생한 것에 대해 참담한 심정을 금할 수 없다"면서 "그간 작업자들의 안전확보를 위해 많은 안전대책들과 제도적 장치들이 마련되었음에도 대형사고가 끊이지 않고 있다"고 했다.

강 차관은 "안전대책들이 현장에서 작동하지 않으면 무용지물"이라며 "코레일의 안전관리 시스템이 제대로 작동하는지에 대해 강도 높고, 철저한 점검을 실시하여 근본적인 안전관리 방안을 마련하겠다"고 했다.





