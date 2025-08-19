서울시, 방화·미아동 등 5곳에 모아타운·모아주택 공급…총 3433가구

방화동 모아주택 2029년까지 212가구 공급

미아동 모아주택·수유동 모아타운 등도 계획

"노후 주거지에서 쾌적한 주거 단지로 개선"

서울 강서구 방화동 217-71 일대 모아주택 조감도. 서울시 AD 원본보기 아이콘

서울 강서구 방화동과 강북구 미아동 등 노후 주거지 5곳에 총 3433가구 규모의 모아주택이 공급된다.

서울시는 제12차 소규모주택정비 통합심의 소위원회에서 '강서구 방화동 247-71번지 일대 모아주택' 외 4건을 통과시켰다고 19일 밝혔다.

이번 심의에 통과된 5곳은 ▲강서구 방화동 217-71일대 모아주택 ▲강북구 미아동 767-51일대 모아주택 ▲강북구 수유동 52-1일대 모아타운 ▲은평구 불광동 170일대 모아타운 ▲양천구 목4동 728-1일대 모아타운 등이다. 사업 추진 시 모아주택 총 3433가구(임대 664가구 포함)가 공급될 예정이다.

강서구 방화동 247-71번지 일대 가로주택정비사업은 지하 3층, 지상 14층, 5개동 규모로 2029년까지 212가구(임대 29가구 포함)를 공급한다. 이번 모아주택 계획은 ▲제2종일반주거지역 내 건축물 층수 완화 ▲전체 가구 수의 13.7% 임대주택 건설에 따른 용적률 완화 ▲대지 안의 공지기준 완화를 적용해 사업성을 확보했다.

또한 신방화역 인근 입지를 활용해 북동측 저층부에 근린생활시설을 조성한다. 도로를 확폭하고 대지 내 공지를 활용해 차량 소통과 보행 안전을 모두 개선할 예정이다.

서울 강북구 미아동 767-51 일대 모아주택 조감도. 서울시 원본보기 아이콘

강북구 미아동 767-51일대 모아주택은 4개동, 지하 2층 지상 18층 규모로 2030년까지 262가구(임대 27가구 포함)를 공급한다. 이 지역은 전체 세대수의 10% 이상 임대주택 건설 및 제로에너지건축물 인증에 따른 용적률 완화(200%→ 247.70%)를 적용해 153가구에서 262가구 공동주택으로 개선한다.

기존 보도와 차도가 분리되지 않았던 도로에는 2m 보행로를 만들어 안전한 통학로를 확보한다.

강북구 수유초등학교 부근 수유동 52-1일대 모아타운은 모아주택 2개소 추진을 통해 총 754가구(임대 134가구 포함)를 공급할 계획이다. 해당 지역은 노후 건축물과 협소한 도로 등으로 주거환경이 열악한데 이번 계획으로 수유초등학교와 역세권을 고려한 개선 사업을 통해 지역 활성화를 도모한다. 또 색동어린이공원 면적을 확장해 공원 기능도 강화한다.

모아타운 관리계획은 기존 가로 유지 및 블록 단위 모아주택 사업 추진계획, 자율정비구역 가이드라인 등을 구상해 점진적 모아주택 사업 추진을 통한 노후 저층 주거지의 주거환경 개선 계획을 담고 있다.

은평구 불광동 170일대 모아타운은 모아타운 3개소 추진으로 총 1433가구(임대 262가구 포함)가 공급될 예정이다. 노후 건축물이 밀집되고 주차장 등 기반시설이 부족했던 이 지역은 모아타운 관리계획(안) 결정으로 본격적으로 사업이 추진된다. 이번 지정으로 기존 795가구에서 638가구 늘어나 주택공급이 늘어난다.

인근 중학교와 북한산 둘레길을 연계해 공공보행통로를 조성하고 공공공지를 신설해 여가 공간을 제공할 예정이다. 아울러 불광1주택재건축, 독바위역세권 사업과 연계돼 생활환경 전반이 크게 개선될 전망이다.

양천구 목4동 728-1번지 일대 모아타운은 총 772가구(임대 212가구 포함)를 공급한다. 노후 건축물 비율이 65.7%에 달하고 도로, 주차장 등 기반시설이 열악한 지역으로 이번 계획으로 기존 좁은 도로를 넓히고 건축한계선을 지정해 안전한 보행로를 확보했다. 특히 노후한 목4동 주민센터를 이전해 공공청사를 계획하고 있다. 2종일반주거지역(7층 이하)으로 용도지역 상향을 통한 사업성 확보와 기부채납 임대주택에 따른 건축 가이드라인을 제시했다.

최진석 서울시 주택실장은 "강북 수유동을 비롯해 재개발이 어려운 노후 저층 주거지 5곳이 모아타운·모아주택을 통해 쾌적한 주거단지로 거듭나고 있다"며 "신속한 사업 추진으로 주택 공급을 확대하고 주민들의 삶의 질을 높이는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.





이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr



