금감원, 불법추심 근절 "대부업자·채권추심사 일제검사"

이창환기자

입력2025.08.19 12:00

3개월 동안 불법추심 일제 검사 시행

금감원, 불법추심 근절 "대부업자·채권추심사 일제검사"
금융감독원은 오는 25일부터 약 3개월 동안 대부업자, 채권추심회사, 대부중개사이트에 대한 일제 현장검사에 나선다고 19일 밝혔다.


금감원은 채무자를 보다 두텁게 보호하고 불법 사금융을 척결하고자 하는 새 정부의 강력한 기조에 발맞춰 이번 검사를 추진한다고 설명했다.

금감원은 실제 추심활동의 일선에 있는 대부업자, 채권추심회사 등을 대상으로 불법추심 등 민생침해 영업여부, 불법사금융 연계 가능성등을 면밀히 살펴보고 적발된 위법행위에 대해서 무관용, 엄정조치하겠다고 강조했다.


또한 대부업법 개정으로 등록 기관이 지방자치단체에서 금융위원회로 이관된 대부중개사이트에 대해서도 개인정보 유출, 불법사금융 연계 가능성 등을 철저히 점검해 취약계층의 불법사금융 노출위험을 차단하겠다고 덧붙였다.




이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

