본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

영남

정명섭 대구도시개발공사 사장 "디지털 기반 경영 실현에 앞장"…창사 37주년 기념식

영남취재본부 구대선기자

입력2025.08.18 15:21

시계아이콘00분 31초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

대구도시개발공사(사장 정명섭)는 지난 14일 대구시 북구 본사 대강당에서 전 임직원이 참석한 가운데 창사 37주년 기념식을 개최했다.


이 자리에서 공사는 '2030 디지털전환(DX) 선포식'을 열고, 디지털 기반의 안전하고 살기좋은 도시 조성을 위한 신기술 기반 업무 혁신과 고객 만족 실현 의지를 밝혔다.

정명섭 대구도시개발공사 사장(중앙)이 창사 37주년 기념식에서 디지털기반 경영 실현에 앞장서겠다고 밝혔다.

정명섭 대구도시개발공사 사장(중앙)이 창사 37주년 기념식에서 디지털기반 경영 실현에 앞장서겠다고 밝혔다.

AD
원본보기 아이콘

디지털 전환은 IoT, AI, 클라우드 등 첨단 기술을 활용해 비즈니스 모델을 혁신하는 전략으로, 공사는 이미 대표 홈페이지 전면 재구축, 임대주택 청약센터 구축, 주거복지 시설관리시스템 도입 등 다양한 디지털 기반 서비스를 통해 시민 편익을 높여왔다.

또한 IoT·AI 융합 원격검침 및 고독사 예방 시스템, 모바일 오피스, 업무 자동화(RPA) 등 디지털 과제를 추진하며 일하는 방식의 혁신에도 속도를 내고 있다.


정명섭 사장은 "앞으로도 고객이 보다 편리하게 서비스를 이용할 수 있도록 지원하는 디지털 기반 경영 실현에 앞장서겠다"며, "지난 37년간 해왔던 것처럼 대구대공원 아파트 건립, 제2수성알파시티, 제2국가산업단지 조성 등 대구의 발전과 시민의 더 나은 삶을 위한 공사의 역할과 책임에도 최선을 다하겠다"고 말했다.




영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

다이소 밟고 쿠팡 잡는다…"5000원 이하만 팔아요" 가격 파괴 선언 이마트 다이소 밟고 쿠팡 잡는다…"5000원 이하만 팔아요"... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

네이버 男 평균 연봉 1억 찍는 동안 카카오는…

"채용 보너스 7000만원" 파격조건에 '우르르'…11만명 몰린 美 핫한 직업

'하루 2조원 쏠쏠하네'…"월요일을 공휴일로" 깜짝 연구결과

"김건희도 계엄 공동책임, 위자료 내라" 1만2000명 尹부부에 손배소

농성 중 체조·당원에 호통…국힘 전대 막판 변수는

"5000원 이하만 판다" 이마트, 다이소·쿠팡에 도전장

특검 "김건희, 대부분 진술거부권…간혹 '모른다, 기억 안 난다' 답변"

새로운 이슈 보기