철도기술연구원, 경전철 자동운전 통신장치 국산화 성공

최서윤기자

입력2025.08.18 09:54

한국철도기술연구원이 무선통신 전문기업 휴미디어와 함께 경전철 자동운전에 필요한 광전변환 지상송수신장치를 국산화하는 데 성공했다고 18일 밝혔다.


광전변환 지상송수신장치는 지상제어장치와 연동해 열차 속도, 속도 제한, 이동 권한 등을 주고받는 핵심 설비다. 그동안 해외 도입품에 의존해왔으나 단종으로 예비 부품 부족 문제가 불거지면서 국산화 필요성이 제기돼왔다.

한국철도기술연구원 관계자들이 광전변환 지상송수신장치 시운전 성공을 기념해 함께 사진을 찍고 있다. 한국철도기술연구원 제공

철도연이 개발한 장치는 기존 외산 제품과 100% 호환된다. 신호 대 잡음비(Signal-to-Noise Ratio·SNR)를 20㏈ 이상 개선해 송수신 안정성을 높였고 방열·방습 처리와 유지보수 기능도 강화했다. 신호 대 잡음비는 신호 전력 대비 잡음 전력의 비율을 나타내는 지표로, 이 수치가 높을수록 잡음이 적고 신호 품질이 좋아진다. 용인에버라인 현장 적용 결과 수신 감도가 16㏈ 향상돼 기존 해외 도입품보다 높은 송수신 성공률을 기록했다.


이번 개발은 국가과학기술연구회(NST) 산하 철도연의 중소기업지원사업으로 추진됐다. 용인경량전철, 용인에버라인운영도 함께 참여했다. 연구책임자인 김정태 철도연 열차제어통신연구실장은 "유사한 장치를 사용하는 국내외 다른 노선으로 확대 적용할 계획"이라고 밝혔다.


사공명 철도연 원장은 "연구원과 중소기업, 운영기관이 힘을 모아 이룬 성과"라며 "앞으로도 다양한 철도 기술과 제품의 실용화에 힘써서 국민 편의 향상과 함께 해외시장 진출을 위해 노력하겠다"고 말했다.




최서윤 기자 sychoi@asiae.co.kr
