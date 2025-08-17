본문 바로가기
수원 패스트푸드점서 또 폭발물 설치 신고…"배달도 늦고 직원 불친절"

박재현기자

입력2025.08.17 14:40

SNS에 '폭발물 설치' 글 올라와
건물 이용객 다수 대피

17일 오후 1시 9분께 경기 수원시 영통구 소재 버거킹 수원영통점이 입점한 9층짜리 상가 건물에 폭발물이 설치됐다는 112 신고가 접수돼 경찰과 소방 당국이 수색에 나섰다.


앞서 한 누리꾼은 사회관계망서비스(SNS)에 해당 패스트푸드점과 관련해 "배달도 늦고 직원들이 불친절하다. 폭발물을 설치하러 왔다"고 쓴 글을 보고 신고한 것으로 전해졌다.

수원 패스트푸드점서 또 폭발물 설치 신고…"배달도 늦고 직원 불친절"
신고가 접수되자 경찰은 소방 당국과 함께 현장을 통제하고 이용객을 대피시켰다. 현재까지 특이 사항은 발견되지 않았으나 해당 건물 이용객 다수가 대피한 상황이다.


해당 건물은 지상 9층, 지하 3층 규모로 병원과 학원 등이 입점해 있다. 경찰은 건물 내외부에 폭발물이 설치돼 있는지 여부와 함께 정확한 경위를 조사 중이다.




박재현 기자 now@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

