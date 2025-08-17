본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

영남

포항시, 해외여행객 홍역 주의보… 귀국 후 증상 시 신속 진료 권고

영남취재본부 김철우기자

입력2025.08.17 11:38

시계아이콘00분 34초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

해외 방문 전, 반드시 홍역 예방접종 후 출국 당부

기침·발진·발열 시 병원… 해외여행 후 홍역 경계령

포항시는 해외여행 계획이 있는 방문객에게 홍역 감염 예방을 위해 출국 전 예방접종을 반드시 완료할 것을 당부했다.


질병관리청에 따르면 이달 9일 기준 국내 홍역 확진자는 총 68명으로, 지난해 같은 기간(47명)보다 약 1.4배 증가했다.

이 중 해외에서 감염돼 입국 후 확진된 해외유입 사례는 49명(72.1%)이며, 주요 방문 국가는 베트남(42명), 남아프리카공화국(3명), 우즈베키스탄·태국·이탈리아·몽골(각 1명)이다.


나머지 19명은 가정이나 의료기관 등에서 2차 전파로 발생했다. 환자 중 77.9%(53명)는 19세 이상 성인이었으며, 54.4%(37명)는 홍역 백신 접종력이 없거나 불분명했다.


홍역은 전염성이 매우 강한 호흡기 감염병으로, 잠복기는 7∼21일(평균 10∼12일)이며 주요 증상은 발열, 발진, 기침, 콧물, 결막염이다. 기침이나 재채기로 쉽게 전파되며, 면역이 없는 사람이 환자와 접촉할 경우 90% 이상 감염될 수 있다.

최근 우리나라에서도 해외 유행 국가 방문을 통한 산발적인 유입 사례가 이어지고 있어, 해외 체류 시 감염 예방에 각별한 주의가 필요하다.


이기성 북구보건소 보건정책과장은 "해외여행 전 반드시 홍역 예방접종을 완료해 달라"며 "귀국 후 3주 이내에 발열이나 발진 등 홍역 의심 증상이 나타나면 의료기관을 방문해 해외여행 이력을 알리고 진료를 받아 달라"고 당부했다.

해외여행객 홍역 주의보.

해외여행객 홍역 주의보.

AD
원본보기 아이콘




영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"막걸리 샀는데 이게 맞아? 먹으면 죽는 건가"…편의점 유통기한 '사각지대' "막걸리 샀는데 이게 맞아? 먹으면 죽는 건가"…편... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"업무 많고 급여 낮은 직업"…미국도 젊은층 교직 기피 뚜렷

트럼프가 주면 안받아?…톰 크루즈, '케네디센터 공로상' 수상 제안 '거절'

"5성급 호텔·샤넬백·반클리프 목걸이"…요즘 MZ 프러포즈 필수템

尹이 마지막까지 찾은 애완견 '토리'…김건희 구속 후 돌봄은 누가?

300만명이 연명치료 중단 희망…존엄사와의 차이는

현대차 노조 "내달 파업 불사"…한국GM은 쟁대위 재개

대입 수시 '내신 1.0등급' 전원, 의·약·한의대 진학

새로운 이슈 보기