홍제동 노후 주거지, 인왕산 품은 28층·877가구 단지 건립

홍제동 267-1 일대 신통기획 확정

보행 중심 단지, 도로 폭 확장

신통기획 총 127개 구역으로 확대

인왕산과 인접한 홍제동 267-1 일대가 신속통합기획을 통해 최고 28층·877가구 규모의 아파트 단지로 재탄생한다.

서울시는 홍제동 267-1번지 일대에 대한 신속통합기획을 확정했다고 17일 밝혔다. 신통기획 지역은 총 127개 구역으로 확대됐다.

홍제동 267-1 일대는 노후건축물 비율이 88.2%에 달하고 도로 폭이 4m 미만인 급경사지가 66%에 달해 보행과 차량 진입이 어려웠다. 반지하 주택 비율도 76.4%로 주거 환경이 열악했다.

2022년 10월 서대문구는 이 지역을 재개발 후보지로 추천했으나 주민 간 찬반이 나뉘어 한동안 진전이 없었고, 지속적인 대화 끝에 2023년 9월 신통기획 후보지로 선정되면서 본격적으로 재개발 사업이 추진됐다.

시는 이 일대에 '자연과 도시, 지역과 주민이 어우러지는 주거지 조성'을 목표로 신통기획을 수립했다.

사업성을 개선하고 교통도 개선한다. 기존 제2종 일반주거지역 일부를 제3종으로 상향 조정하고, 사업성 보정계수 1.81을 적용해 용적률 299.73%를 적용한다. 최고 높이 28층(82m)으로 877가구가 들어선다. 세무서길은 기존 폭 10~12m에서 15m로 확장되고 2차로에서 3차로로 개편돼 교통 여건도 개선된다.

보행 중심으로 단지를 조성한다. 단지 내 순환형 보행 동선 체계를 구축하고, 단차를 활용한 입체형 지하주차장을 도입해 공간 활용 효율성과 보행 편의성을 동시에 확보한다. 인접 아파트 단지와 연계를 고려한 보행가로도 확보해 단지 간 보행 연계성을 강화한다.

인왕산 경관과 조화를 이루는 경관 계획이다. 인왕산 조망을 극대화하기 위해 폭 15m 이상의 통경축을 확보하고, 지형에 순응하는 단차형배치로 리듬감 있는 스카이라인으로 조성된다. 생활가로에는 근린생활시설을 배치해 일상 속 가로 활성화도 도모할 계획이다.

시와 서대문구는 올해 하반기 정비구역 지정을 목표로 정비계획입안, 도시계획위원회 심의 등의 절차를 신속하게 추진할 예정이다. 이후 조합설립인가와 사업시행인가 등 후속 절차가 원활히 진행될 수 있도록 통합심의 등을 통해 행정 지원을 이어갈 방침이다.

최진석 서울시 주택실장은 "이번 홍제동 신속통합기획은 오랜 기간 정비가 지연된 지역에 활력을 불어넣고 주택공급이 빠르게 이뤄지는 계기가 될 것"이라며 "자연과 도시, 그리고 주민의 일상이 조화롭게 어우러지는 주거공간으로 전환을 기대한다"고 말했다.





한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr



