본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

사건사고

제기동 다세대주택 '15명 사상' 방화범 구속…"도망 염려"(종합)

문채석기자

입력2025.08.16 20:21

시계아이콘00분 20초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

1명 사망, 14명 부상
15일 경찰 영장신청
북부지법 영장발부

서울 동대문구 제기동 다세대주택에 불을 질러 15명의 사상자를 낸 남성이 경찰에 구속됐다.


제기동 다세대주택 '15명 사상' 방화범 구속…"도망 염려"(종합)
AD
원본보기 아이콘

서울북부지법 원정숙 부장판사는 16일 오후 현주건조물방화치사상 혐의를 받는 30대 남성 A씨에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 연 뒤 "도망할 염려가 있다"며 구속영장을 발부했다.

A씨는 지난 12일 오후 11시 52분께 제기동에 있는 4층짜리 다세대주택 주차장에 불을 지른 혐의를 받는다. 이 화재로 1명이 숨지고 14명이 다쳤다.


불은 폐지를 쌓아둔 리어카에서 시작됐는데, 주차장이 필로티 구조(벽면 없이 기둥만 설치한 개방형 구조)로 돼 있어 빠르게 번진 것으로 파악됐다.


경찰은 지난 14일 오후 성동구의 한 상가 앞에서 A씨를 체포했고 이튿날 A씨에 대한 구속영장을 신청했다.




문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"립밤을 저기에?" 눈길 끌더니…4개월 만에 '반토막'난 주가 잡은 그녀[기업&이슈] "립밤을 저기에?" 눈길 끌더니…4개월 만에 '반토... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

4연속 로또 적중한 스님…5번째 기적 일어날까

손흥민, 메시·르브론도 넘었다…유니폼 판매 전세계 1위

"대선 조작" 양궁 국대 장채환, SNS 극우 게시물 논란

가해자 출소 3개월간 몰랐던 성폭행 피해자…검찰 "업무 착오"

'10월 황금연휴' 괜히 기대했나…정부 "임시공휴일 검토 안해"

워런 버핏, 애플 팔고 이 종목 2조원어치 샀다

"영부인, 원래 남성"…佛 마크롱 부부, 법적공방 위해 탐정 고용

새로운 이슈 보기