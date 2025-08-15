본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

호남

[주말 날씨] 광주·전남, 찜통더위 지속…일부 열대야

호남취재본부 송보현기자

입력2025.08.15 19:43

시계아이콘00분 17초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

최고체감 35도 안팎 무더위
야외활동·음식물 위생 주의

광주·전남은 주말 동안 맑고 무더운 날씨가 이어지며 일부 지역에 열대야가 나타날 전망이다. 조용준 기자

광주·전남은 주말 동안 맑고 무더운 날씨가 이어지며 일부 지역에 열대야가 나타날 전망이다. 조용준 기자

AD
원본보기 아이콘

광주·전남은 주말 내내 맑고 무더운 날씨가 이어지며 일부 지역에서는 열대야가 나타나겠다.



기상청에 따르면 이번 주말은 제주도 부근 해상에서 동쪽으로 이동하는 고기압의 영향을 받으며 대부분 지역에서 최고 체감온도가 35도 안팎까지 오를 전망이다.

16일 토요일은 아침 최저기온이 26도 안팎, 낮 최고기온은 32~35도에 이를 것으로 예보됐다. 17일 일요일도 아침 기온은 21~25도, 낮 기온은 35도 안팎까지 오르겠다.


기상청 관계자는 "당분간 광주와 전남 일부 지역에 열대야가 나타나는 곳이 있겠다. 온열질환 위험이 높아 야외 활동과 외출을 자제하고 음식물 위생 관리에 주의할 것"을 당부했다.




호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"매달 4만원씩 나갔는데 3천원까지 줄였어요"…OTT 절약 트렌드는[주머니톡] "매달 4만원씩 나갔는데 3천원까지 줄였어요"…OTT... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

윤석열 '까르보불닭'·김건희 '팥빙수'…광복절 특식 메뉴

유심없는 휴대폰으로 수 차례 '폭탄 설치' 허위 신고…"손해배상 청구 검토"

'노재팬' 언제였더라?…日 호감도 역대 최고치 근접

"가정형편 어려워서"...사무실서 숙식한 육군 군무원 적발

"청첩장 다 돌렸는데"…난데 없는 '웨딩홀 리모델링'에 예비부부 '분통'

"워싱지언, 칼포히아 어디야?"…GPT-5 망신살에 "돌려놔라" 항의빗발

아마존 창업자 제프 베이조스 母 별세..."루이소체 치매와 싸우다 가족 곁 떠나"

새로운 이슈 보기