국토부 "중앙선 도담역 진입 화물열차 탈선…인명피해 없어"

국토교통부는 15일 오전 8시 41분께 중앙선 오봉역을 출발해 도담역으로 향하던 화물열차가 상행선 구간에서 탈선했다고 밝혔다. 해당 열차는 고려차량 제작분으로, 도담역 진입 직전 궤도이탈이 발생했다.

국토부에 따르면 오전 10시 현재 인명피해는 없으며 선로 시설 피해 규모는 조사 중이다. 운행 가능한 하행선을 이용해 상·하행 열차를 단선으로 운행 중이며, 이로 인해 후속 열차 3편이 지연됐다. 세부 지연 현황은 집계 중이다.

국토부는 철도시설안전과장, 철도안전감독관, 제천지방철도경찰대장, 교통안전공단 조사관 등을 현장에 급파했다.

국토부는 "사고 원인 규명과 복구 지원, 현장 질서 유지에 만전을 기하고 있다"며 "안전한 열차 운행 재개를 위해 신속히 조치 중"이라고 설명했다.





최서윤 기자 sychoi@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>