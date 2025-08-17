본문 바로가기
[인사]중소벤처기업부

이성민기자

입력2025.08.17 10:00

◆과장급 전보

▲벤처정책과장 김주화 ▲전략분석개발과장 정의경 ▲특구운영과장 추경훈





이성민 기자 minute@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

