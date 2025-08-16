본문 바로가기
울산시농업기술센터, 양봉농가 대상 여름철 봉군 관리 교육 실시

영남취재본부 김철우기자

입력2025.08.16 09:00

19일, 양봉농가 100여명 대상

울산시 농업기술센터는 오는 19일 오후 1시 30분 센터 2층 대강당에서 울산지역 양봉농가 100여명을 대상으로 '봉군 여름철 관리와 꿀벌 응애 방제'와 '농작업 안전관리' 교육을 실시한다.


이번 교육은 고온다습한 여름철 환경에서 봉군을 건강하게 관리하고, 꿀벌 생산성 저하와 폐사를 유발하는 주요 해충인 꿀벌 응애를 효율적으로 방제하기 위해 마련됐다.

주요 교육 내용은 봉군 여름철 관리와 꿀벌 응애 방제, 농작업 안전관리 요령 등이다.


교육은 별도의 신청 절차 없이 진행되며, 참여를 원하는 양봉농가는 당일 오후 1시 30분까지 농업기술센터 2층 대강당으로 오면 된다.


농업기술센터 관계자는 "이번 교육을 통해 양봉농가가 여름철 기후 변화와 해충 피해에 효과적으로 대응할 수 있기를 바란다"며 "현장에서 곧바로 적용할 수 있는 실질적인 관리법을 전하겠다"고 말했다.

울산농업기술센터.

울산농업기술센터.

영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr
