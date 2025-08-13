홈플러스, 시흥·가양·계산점 등 15개 점포 폐점…노조 "먹튀구상"(종합)

임직원 무급 휴직, 임원 급여 반납 등 추진

노조 "일방적 폐점 통보" 주장, 정부 지원 요청

홈플러스가 임대료 조정 협상에 진전이 없는 15개 점포에 대해 순차적 폐점을 진행해 전사적인 긴급 생존 경영 체제에 돌입한다. 회생절차 개시 이후 5개월이 지난 현시점에서도 경영환경이 개선되지 않아 자금압박이 가중되고 있다는 것이 이유다. 홈플러스 노조 측은 대해 결국 청산을 위한 밑 작업을 MBK가 그리고 있다며 반발하고 있다.

13일 홈플러스 측에 따르면 전체 68개 임대 점포 가운데 임대료 조정 협상에 진전이 없는 15개 점포에 대한 순차적 폐점을 진행한다. 대상이 된 점포는 시흥점, 가양점, 일산점, 계산점, 안산고잔점, 수원 원천점, 화성동탄점, 천안신방점, 문화점, 전주완산점, 동촌점, 장림점, 부산감만점, 울산북구점, 울산남구점 등이다.

폐점은 홈플러스가 고강도 자구책 시행에 따른 결정이다. 자구책에는 ▲임대료 조정 협상에 진전이 없는 15개 점포에 대한 순차적 폐점 진행 ▲본사 임직원 대상 무급 휴직제도 다음달 1일부터 시행 ▲지난 3월 회생절차 이후 시행 중인 임원 급여 일부 반납 조치 등이 담겼다. 홈플러스는 향후 인가 전 인수합병(M&A)이 성사될 때까지 자구책을 시행할 계획이다.

홈플러스는 회생 개시 후 5개월이 지나간 지금도 자금 상황은 뚜렷하게 개선되지 않았다고 설명한다. 신뢰도가 하락하면서 일부 대형 납품업체들이 정산 주기를 단축하거나 거래 한도를 축소하고, 선지급과 신규 보증금 예치를 요구하는 사례가 늘면서 현금흐름이 악화했기 때문이다. 7월 전 국민 대상 민생지원금 사용처에서 대형마트가 포함되지 않으면서 홈플러스의 매출 감소 폭은 더욱 확대됐던 것으로 파악된다.

조주연 홈플러스 공동대표는 이날 전 임직원에게 보낸 메시지를 통해 "지금과 같은 상황이 지속된다면 인가 전 M&A를 통한 회생 자체가 위태로워질 수 있는 절체절명의 위기"라며 "더 미룰 수 없어 최후의 생존 경영에 돌입하게 됐다"고 밝혔다.

이에 대해 홈플러스 노조 측은 일방적 통보에 이어 '먹튀'를 하려는 MBK의 구상이 잘 나타나는 부분이라고 지적했다. 안수용 마트노조 홈플러스지부장은 "상황이 어려워지면 MBK가 책임을 지고 투자를 더 늘려야 하는데 오히려 갖가지 이유를 대며 매장 폐점을 진행하고 있다"며 "마지막에는 몇 개의 점포도 남지 않게 되어 청산될 것"이라고 강조했다.

노조 측은 이와 관련해 정부 주도로 대화 기구를 마련해 문제를 해결해 나가야 한다고도 덧붙였다. 안 지부장은 "노조도 모든 매장을 다 살려야 한다고 주장하는 것이 아니다"며 "사회적 대화 기구를 통해 모두가 살아날 수 있는 논의를 추진해 나가야 할 것"이라고 밝혔다. 홈플러스 노조는 14일 오후 2시 국회 소통관에서 홈플러스의 긴급 경영체제 전환과 관련해 기자회견을 진행할 예정이다.

홈플러스 기업회생 MBK 책임 촉구하는 마트산업노조 조합원들 연합뉴스 원본보기 아이콘





이민지 기자 ming@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>