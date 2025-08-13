본문 바로가기
양산시 김신호 부시장, ‘G-스페이스 동부’ 창업지원 현장 점검

영남취재본부 김철우기자

입력2025.08.13 16:55

김신호 경남 양산시 부시장은 13일 G-스페이스 동부를 방문해 지역 창업지원 인프라 현장을 직접 점검했다.

G스페이스 동부를 방문한 김신호 양산시 부시장(왼쪽). 양산시 제공

G스페이스 동부를 방문한 김신호 양산시 부시장(왼쪽). 양산시 제공

원본보기 아이콘

G-스페이스 동부는 양산미래디자인융합센터에 위치하고 있으며, 2023년 12월 개소 이후 업력 7년 미만의 기술 창업기업을 대상으로 입주기업 육성사업, 예비·초기 창업기업 지원사업 등 다양한 프로그램을 운영하며 동부경남의 창업 생태계 확산에 힘쓰고 있는 창업지원 기관이다.


이날 김신호 양산시 부시장은 G-스페이스 동부 수탁기관인 경남창조경제혁신센터로부터 운영사업에 대한 보고를 받은 뒤, 창업기업 입주공간 21개실과 크리에이터 스튜디오, 휴게실, 회의실 등 창업기업이 활용하는 주요시설을 둘러보고 경남도와 함께 내년도 운영 방향에 대해 협의하는 시간을 가졌다.

김신호 부시장은 "G-스페이스 동부는 동부경남(양산·김해·밀양) 지역을 대표하는 혁신창업의 전진기지"라며 "앞으로도 지역 내 유망 스타트업 발굴, 창업 저변확대, 창업문화 확산, 지역 혁신기관 간 네트워크 강화 등 양산시 미래 산업을 위한 다양한 역할을 수행해주기를 바란다"고 당부했다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

