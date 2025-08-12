부산 기장군, 임랑 해변서 ‘기장임랑 썸머뮤직 페스티벌’ 15일 개막

1㎞ 송림 해변서 노래자랑·청년가요제·불꽃쇼

부산 기장군(군수 정종복)이 오는 15~16일 양일간 임랑해수욕장에서 '2025 기장임랑 썸머뮤직 페스티벌'을 개최한다.

맑은 하늘과 수평선, 잔잔한 파도가 어우러진 1km 백사장과 송림이 배경이 되는 이번 축제는 '음악·사람·세대'가 어우러지는 여름밤의 해변 무대를 선사한다. 해변과 무대가 하나로 호흡하는 이색 풍경 속에서 군민과 관광객이 함께 즐기는 원니스(Oneness)형 축제로 기획됐다.

올해는 참여 폭을 넓혔다. 기존 '어린이 동요대회' 대신 전 세대가 함께 즐기는 '임랑해변 노래자랑'을, '대학가요제'는 '대한민국 청년가요제'로 확대했다. 지역 관광자원과 연계한 신규 프로그램도 마련해 체류형 관광과 지역경제 활성화를 노린다.

축제 첫날인 15일에는 기장군민의 끼와 사연이 어우러진 '임랑해변 노래자랑'이 펼쳐진다. 이튿날 16일에는 전국 19~34세 청년들이 무대 주인공이 되는 '대한민국 청년가요제'가 열린다. 두 프로그램 모두 사전 오디션을 거쳐 본선 무대 참가자를 선발한다.

공연 라인업도 화려하다. 개막콘서트 '임랑일랑'에는 양지은, 곽영광, 김유선, 태남이 출연해 첫날 밤을 수놓는다. 폐막콘서트 '청춘임랑'에는 싸이버거, 감튀즈, 에이플러스, DJ미노가 무대를 달군다. 마지막에는 불꽃 퍼포먼스 '불새비상'이 여름밤 바다를 수놓는다.

체험형 콘텐츠도 풍성하다. 비치볼·비치백 만들기, 워터파크, 포토존, 해변걷기대회, 해변라이브카페, 특산물 판매부스 등 세대별·지역연계형 프로그램이 마련돼 방문객 만족도를 높일 예정이다.

정종복 군수는 "이번 축제는 군민과 관광객 모두 하나 되는 여름 축제의 장이 될 것"이라며 "아름다운 임랑 해변에서 공연과 체험을 즐기며 특별한 추억을 만들길 바란다"고 말했다.

행사와 참가 관련 문의는 기장 임랑 썸머뮤직 페스티벌 추진위원회에서 안내한다.

