국토안전관리원, 경남 결식아동 60명에 방학 밀키트 지원

최서윤기자

입력2025.08.12 16:04

방학 중 급식 공백 메우는 지원 사업
"지역사회 나눔활동 지속 확대할 것"

박재홍 국토안전관리원 운영지원실 실장(오른쪽)과 조유진 초록우산어린이재단 본부장이 경남 지역 결식아동을 위한 ‘슬기로운 방학도시락’ 밀키트 전달식을 마친 뒤 사진 촬영을 하고 있다. 국토안전관리원 제공

국토안전관리원은 방학 기간 끼니를 거르기 쉬운 경남 지역 결식아동 60명에게 고기류 등으로 구성된 300만원 상당의 밀키트 세트를 지원했다고 12일 밝혔다.


이번 지원은 지난해에 이어 진행된 '국토리와 함께하는 슬기로운 방학도시락' 프로그램 일환이다. 조손 가정, 한부모 가정, 가족돌봄아동 등 경제적으로 어려운 아동들의 방학 중 결식을 막기 위해 마련됐다.

김일환 국토안전관리원장은 "앞으로도 지역사회를 대상으로 한 다양한 나눔 활동을 이어가겠다"고 말했다.





최서윤 기자 sychoi@asiae.co.kr
