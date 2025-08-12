에스티큐브, 대장암 임상 2상 돌입…"DLT 없이 1b상 완료"

에스티큐브는 넬마스토바트와 트리플루리딘-티피라실(TAS-102), 베바시주맙 병용요법이 치료 불응성 대장암 환자를 대상으로 한 임상 1b상 단계에서 용량제한독성(DLT) 없이 모든 안전성 평가를 통과함에 따라, 2상 임상 투약을 개시했다고 12일 밝혔다.

임상 2상은 BTN1A1 발현 양성 환자를 대상으로 진행되는 바이오마커 기반(Biomarker-driven) 임상이다.

1b상에서는 병용투여에 따른 약제 독성 확인 및 2상 권장용량(RP2D) 확정을 목적으로 총 6명의 환자가 시작용량군에 등록돼 투약을 받았다.

안전성검토위원회(SRC) 평가 결과, 넬마스토바트 병용요법은 안정적인 내약성 프로파일을 보였으며 예상치 못한 이상반응 및 중대한 이상반응은 관찰되지 않았다. 치료관련 이상반응(TRAEs)은 메스꺼움, 빈혈 등 1~2등급 수준의 경미한 반응이 대부분이었다. 6명의 환자 중 1명에서 4등급 이상의 호중구감소증이 발생했다. 하지만 이는 트리플루리딘-티피라실에 기인한 것으로 이에 동반한 발열, 감염 등의 이상사례는 발생하지 않았다.

이에 따라 2상에서는 트리플루리딘-티피라실 35mg/m², 베바시주맙 5mg/kg의 표준 용량을 유지하며 넬마스토바트 800mg 병용요법을 진행한다. 현재 고려대학교 안암병원에서 2상 환자 투약이 시작됐으며, 올해 3분기 중 서울아산병원, 분당서울대병원, 서울대병원, 신촌세브란스병원 등 다수 기관에서 환자 등록이 확대될 예정이다.

에스티큐브 관계자는 "1b상에 등록된 환자 중 5명이 BTN1A1 종양비율점수(TPS) 50 이상으로 확인돼 별도의 재등록 없이 그대로 2상 환자군(총 52명)에 포함됐다"며 "환자들의 BTN1A1 발현 여부를 사전 스크리닝해 초기부터 환자 선별과 등록이 효율적으로 이뤄지고 있다"고 말했다.

대장암에서 PD-L1이 거의 발현되지 않는 것과 달리, BTN1A1 발현 환자의 비율은 평균 40% 이상으로 높은 타깃 적합성을 보인다. BTN1A1 기반 정밀임상 전략은 타깃 환자군의 명확성과 시장성 측면에서 경쟁력을 갖췄다는 설명이다. 특히 3차 치료 표준요법인 트리플루리딘-티피라실, 베바시주맙에 면역항암제를 더하는 치료는 BTN1A1 양성 환자에서 내약성, 반응률, 생존기간 개선 등 복합적인 치료이점을 제공할 수 있을 것으로 기대된다.

회사 관계자는 "넬마스토바트는 BTN1A1을 표적하는 세계 유일의 면역항암제로, 고형암 전반에서 새로운 치료옵션을 제시할 수 있는 가능성을 지니고 있다"며 "BTN1A1 양성 환자를 대상으로 한 이번 임상 2상은 바이오마커로서의 타당성과 타깃 치료전략의 유효성을 검증할 핵심 근거가 될 것"이라고 말했다.





유현석 기자 guspower@asiae.co.kr



