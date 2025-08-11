본문 바로가기
"분유 안 먹였다" 목포서 생후 2개월 아이 숨져

호남취재본부 심진석기자

입력2025.08.11 16:22

전남경찰, 아동학대·사체유기 20대 부모 긴급체포
아이 사망 원인 밝히기 위해 국과수 부검 의뢰

전남경찰청 전경

전남경찰청 전경

전남 목포에서 태어난 지 2개월밖에 되지 않은 아이를 방치해 숨지게 하고 파렴치한 20대 부모가 경찰에 붙잡혔다.


전남경찰청 여성청소년범죄수사대는 11일 아동학대 치사 및 시체 유기 혐의 등으로 20대 부모를 긴급체포했다.

이들은 생후 2개월 된 아이에게 분유를 제때 먹이지 않는 등 돌보지 않아 숨지게 한 혐의를 받는다.


죽은 아이는 당시 목포의 한 숙박업소에서 엄마 A씨와 함께 생활한 것으로 확인됐다. 남편인 B씨는 이들과는 따로 떨어져 살았지만, 아이가 있는 숙박업소를 자주 방문한 것으로 드러났다.


남편 B씨는 최근까지 직장에 다니고 있었고, 엄마 A씨는 무직으로 밝혀졌다.

아이는 약 2주 전쯤 사망한 것으로 추정되는 데 이들 부모는 아이 시신을 숙박업소 방 안에 그대로 방치한 것으로 드러났다.


경찰은 발견 당시 아이의 시신 훼손이 심해 일단 국과수에 부검을 의뢰했으며, 타살 등 다양한 가능성을 열어두고 수사 중이다.


전남 경찰 관계자는 "조사과정에서 일단 부모들이 아이를 제대로 먹이지 않았다고 진술하고 있다"며 "하지만 폭행, 질병 등 여러 가능성을 염두에 두고 조사를 진행하고 있다"라고 밝혔다.





호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

