교통사고 사망자 급증에…70세 이상 시력검사 의무화 나선 영국

영국 정부, 대대적 도로 안전법 개편 추진

지난해 英 교통사고 사망자 1633명

NHS 연간 20억 파운드 재정 부담

영국 정부가 교통사고 사망자 수를 줄이기 위해 고령 운전자의 시력검사 의무화와 음주운전 허용 기준 하향 등을 포함한 도로 안전법 개정을 추진한다.

10일(현지시간) 영국 가디언은 영국 정부가 대대적인 도로 안전법 개편을 추진한다고 보도했다.

이번 개편안은 도로에서 사망하거나 중상을 입는 사고가 여전히 높은 수준을 유지하고 있다는 우려 속에 나왔다. 지난해 영국에서는 교통사고로 1633명이 사망하고 약 2만8000명이 중상을 입었다. 영국의 교통사고 건수는 2000년부터 2010년 사이 큰 폭으로 감소했지만, 이후 수치가 거의 변하지 않고 있다.

높은 교통사고 건수가 막대한 재정 부담으로 이어지고 있다는 지적도 나온다. 한 노동당 관계자는 "지난 노동당 정부 시절 도로 사망자와 중상자 수가 사상 최저치를 기록했지만, 이후 보수당 정부 하에서 수치가 여전히 높은 상태"라며 "연간 1600명이 사망하고 수천 명이 중상을 입는 상황을 다른 어떤 분야에서도 용납하지 않을 것"이라고 비판했다. 그러면서 "연간 영국 국민보건서비스(NHS)에 20억파운드(3조7392억) 규모의 재정 부담을 주고 있다"고 덧붙였다.

특히 2022년 음주운전 사고 사망자가 13년 만에 최고치를 기록, 기존 도로 안전 대책의 실효성에 의문이 제기되고 있다.

이에 하이디 알렉산더 영국 교통부 장관이 검토 중인 계획에는 잉글랜드와 웨일스의 음주운전 허용치를 현행 호흡 100㎖당 알코올 35㎍(마이크로그램)에서 22㎍으로 낮추는 방안이 포함됐다. 이 수치는 2014년 기준을 낮춘 스코틀랜드 및 유럽 대부분 국가와 동일한 것이다. 현재 잉글랜드와 웨일스보다 높은 기준을 적용하는 유럽 국가는 없다.

또 70세 이상 운전자에게 3년마다 의무 시력검사를 실시하고 미통과 시 면허를 박탈하는 방안도 논의되고 있다. 영국은 유럽에서 시력 문제를 자가 신고에 맡기는 3개국 중 하나다.

이 밖에 도로변 타액 검사만으로도 마약 운전을 기소할 수 있도록 법을 개정하는 방안도 포함됐다. 최근 마약 성분이 검출되는 운전자가 늘면서다.

이 관계자는 "노동당 정부는 10년 만에 첫 도로 안전 전략을 수립해 법을 어기는 이들에 대해 처벌을 강화하고, 도로 이용자를 보호하며, 질서를 회복할 것"이라고 가디언에 전했다. 올가을 발표를 앞둔 이번 전략은 공청회를 거쳐 확정된다.





