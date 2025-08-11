예금보호한도 1억원 시대…저축은행 양극화 심해진다

9월부터 예금보호한도 5000만원에서 1억원으로 상향

저축은행으로 자금이동 가능성 커져

대형 저축은행으로 자금 몰릴 가능성 있어 양극화 우려도

다음 달부터 예금보호한도가 1억원으로 올라가면서 대형은행에서 저축은행이나 상호금융 등 2금융권으로 자금 이동이 활발해질 것이라는 전망이다. 다만 고객들이 주로 대형 저축은행을 찾을 가능성이 높아 중소형 저축은행과의 양극화가 심해질 것이라는 예상도 나온다.

24년 만에 예금보호한도 상향

11일 금융권에 따르면 정부는 다음 달 1일부터 예금보호한도를 기존 5000만원에서 1억원으로 상향된다. 예금보험공사가 예금을 보호하는 은행과 저축은행, 보험뿐 아니라 개별 중앙회가 예금을 보호하는 신협, 농협 등 상호금융권의 예금보호한도도 1억원으로 올라간다. 2001년 예금보호한도가 2000만원에서 5000만원으로 상향된 이후 24년 만의 제도 개편이다.

정부와 시장에서는 예금보호한도 상향으로 시중은행 대비 예금 금리가 높은 저축은행으로 자금 유입이 확대될 가능성이 높다고 본다. 저축은행의 경우 총자산 대비 총예금 비중이 85%에 달할 정도로 예금 의존도가 높다. 저축은행은 전체 예금의 약 90%가 보호 한도 이내에 있어 제도 변경 시 체감 효과가 크고 예금자 반응도 빠르게 나타날 수 있다는 분석이다.

금융위원회와 예금보험공사가 국회에 제출한 예금보험제도 개선 검토 보고서에 따르면 예금보호한도를 1억원으로 상향할 경우 저축은행 수신은 16~25% 증가할 수 있는 것으로 추정됐다. 이는 2025년 3월 말 저축은행 예수금(100조원) 기준 최대 25조원 규모다.

다만 자금 이동 과정에서 대형 저축은행으로 자금이 집중되면서 양극화가 심화할 가능성이 제기된다. 한국신용평가에 따르면 전국 79개 저축은행 중에서 총자산 1조원 이상 저축은행(30개사)의 예수금 점유율은 2025년 3월 말 기준 84%, 총자산 5조원 이상 저축은행(5개사)의 예수금 점유율은 30%로 대형사에 편중됐다.

예금보호한도가 1억원으로 늘면 목돈 분산 예치 고객의 자금이 상위권 저축은행으로 집중될 수 있고 이는 나머지 중소형 저축은행의 자금 이탈 방지를 위한 경쟁적인 수신금리 인상으로 이어질 우려가 나오는 까닭이다.

상위권 저축은행으로 자금 편중이 심화하면 중소형 저축은행의 자금 이탈이 발생할 수도 있다. 예컨대 5억원의 예금을 5000만원씩 10개 저축은행에 분산 예치했던 고객이 한도 상향으로 1억원씩 5개 저축은행에 예치하게 될 경우 인지도가 낮은 중소형 저축은행에서 인지도가 높은 대형 저축은행으로 자금이 집중될 가능성이 높다.

곽수연 한신평 선임연구원은 "저축은행의 양극화는 중소형 저축은행의 수신 안정성을 약화시키며 금리를 다시 인상시키는 악순환으로 이어질 수 있다"고 분석했다.

보호한도 상향으로 수신금리 경쟁이 치열해지면서 조달금리 상승에 따라 저축은행 전체 업권의 순이자마진(NIM)도 하락할 수 있다. 저축은행 예수금 만기가 하반기에 몰려 있는데, 조달금리가 상승하고 있어 9월부터 시행되는 예금보호한도 상향으로 조달금리 경쟁이 가속화될 수 있어서다.

특히 자금 유치에 소외된 중소형 저축은행들이 경쟁적으로 수신금리를 인상하며 수신금리가 업권 전반적으로 상승할 수 있다는 전망이다. 실제 일부 저축은행들은 최근 고금리 특판 상품을 경쟁적으로 출시하면서 예금 고객들을 유치하는데 집중한다.

곽 선임연구원은 "예금보호한도 상향으로 중소형 저축은행에서 대형 저축은행으로 자금 편중이 심화할 것으로 예상된다"며 "중소형 저축은행이 예금 이탈 방지를 위해 수신금리를 인상하며 자금조달비용이 상승할 경우 이를 만회하기 위해 부동산대출 등 고위험, 고수익 여신을 운용하면서 경영위험이 증가할 수 있어서 유의해야 한다"고 강조했다.





